В Старом Осколе больше не опасно? Из города увезли укрытия

Уже сегодня, 19 февраля, «9 Канал» со ссылкой на местную администрацию сообщил, что Старый Оскол передал 20 модульных укрытий в Валуйский округ. Эти защитные конструкции стояли в районах с существующими стационарными укрытиями. Меры временные, пока не будут готовы дополнительные защитные сооружения.