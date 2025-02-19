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Posted 19 февраля, 13:51

Published 19 февраля, 13:51

Modified 19 февраля, 13:53

Updated 19 февраля, 13:53

Из Старого Оскола увозят укрытия

В Старом Осколе больше не опасно? Из города увезли укрытия

19 февраля 2025, 13:51
Фото: «9 Канал | Старый Оскол». Из Старого Оскола увозят укрытия

В Старом Осколе Белгородской области стало на 20 укрытий меньше

Сюжет
Новости Старого Оскола
Из Старого Оскола увезли модульные укрытия туда, где они нужнее.

Жители Старого Оскола 18 февраля заметили, что куда-то увозят защитные конструкции. Соответствующие фото опубликовали в Telegram-каналах.

Уже сегодня, 19 февраля, «9 Канал» со ссылкой на местную администрацию сообщил, что Старый Оскол передал 20 модульных укрытий в Валуйский округ. Эти защитные конструкции стояли в районах с существующими стационарными укрытиями. Меры временные, пока не будут готовы дополнительные защитные сооружения.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что власти усилят защиту населения в Валуйском округе и установят 20 дополнительных укрытий. Подробности о местах их размещения пока не раскрыты.

Атаки на Валуйский округ последнее время участились. Буквально за вчерашние сутки по муниципалитету пытался ударить 31 дрон из 125, напавших на регион. Одному удалось сбросить снаряд, пострадали дом, хозпостройка и три машины. Сегодня беспилотник атаковал грузовик.

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#Анна Селищева#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Валуйский горокруг#Укрытия#Модульные укрытия
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