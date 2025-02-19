В Москве стартует масштабный Форум будущих технологий

Posted 19 февраля, 10:42
Published 19 февраля, 10:42
Modified 19 февраля, 10:42
Updated 19 февраля, 10:42
Напомним: в 2024 году участниками форума стали 1,8 тысячи человек из 19 государств.
Технологическое лидерство России можно обеспечить только через инновационную экономику. Об этом заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Создание новых материалов и химии стало основой для многих отраслей промышленности. Об этом пишет newsnn.ru.
Основными темами обсуждения на форуме станут развитие индустрии новых материалов и химии, важнейшие направления в научных исследованиях, инвестпроекты и привлекательность этой сферы для бизнеса. Крупнейшие и наукоемкие предприятия России продемонстрируют свои последние разработки.
18–19 февраля проходит другое событие, посвященное технологическому развитию страны, — научная конференция «Материалы будущих технологий». Здесь ученые рассказывают о своих исследованиях в области новых материалов для перспективных разработок.
В рамках форума пройдет серия дискуссий по таким вопросам, как подготовка кадров, совершенствование регулирования и расширение производства. На форуме постараются дать комплексную оценку сегодняшней ситуации в отрасли.
В завершение мероприятия будут подведены итоги обсуждений и предложены идеи по дальнейшему развитию индустрии новых материалов и химии.
Подробнее о мероприятиях форума можно узнать на официальном сайте future-forum.tech.