В Москве стартует масштабный Форум будущих технологий

Технологическое лидерство России можно обеспечить только через инновационную экономику. Об этом заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Создание новых материалов и химии стало основой для многих отраслей промышленности. Об этом пишет newsnn.ru.