В Белгородской области стали чаще госпитализировать пациентов с гриппом и ОРВИ

Posted 19 февраля, 09:20
Published 19 февраля, 09:20
Modified 19 февраля, 09:20
Updated 19 февраля, 09:20
По данным минздрава региона, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Белгородской области стабилизировалась. За неделю выявили 12 341 новый случай, около 40% из них зарегистрированы в Белгороде.
Прирост составил всего 1,5%, в основном из-за роста заболеваемости среди детей до шести лет, где зафиксировано превышение эпидемического порога. Заболеваемость среди взрослых и школьников (7−14 лет) осталась в пределах прошлой недели, с небольшим снижением среди школьников.
На данный момент уровень заболеваемости остаётся на 30% ниже эпидемического порога. Из всех выявленных вирусов 65% составляют штаммы гриппа, преимущественно «свиной грипп». Количество госпитализаций увеличилось на 11%.
В школах количество классов, переведённых на дистанционное обучение, уменьшилось с 104 до 82. Ситуация в детсадах также нормализуется, карантин остаётся в одном учреждении и 30 группах.
Ранее из-за роста заболеваемости на карантин ранее отправили 43 школьных класса и 16 дошкольных групп, закрыли пять школ и один детсад.
За прошлую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Белгородской области увеличилась на 20%, но темпы роста замедлились. Белгородцы тогда реже обращались за медицинской помощью. Свиной грипп, который может привести к осложнениям, на тот момент выявили у 68% заболевших.