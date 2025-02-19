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Posted 19 февраля, 09:20

Published 19 февраля, 09:20

Modified 19 февраля, 09:20

Updated 19 февраля, 09:20

На 1,5% увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ белгородцев

В Белгородской области стали чаще госпитализировать пациентов с гриппом и ОРВИ

19 февраля 2025, 09:20
Фото: 1MI. На 1,5% увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ белгородцев

В Белгороде за неделю более 4 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом

Сюжет
Медицина
Среди малышей зафиксировано превышение эпидпорога. Основная угроза — свиной грипп.

По данным минздрава региона, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Белгородской области стабилизировалась. За неделю выявили 12 341 новый случай, около 40% из них зарегистрированы в Белгороде.

Прирост составил всего 1,5%, в основном из-за роста заболеваемости среди детей до шести лет, где зафиксировано превышение эпидемического порога. Заболеваемость среди взрослых и школьников (7−14 лет) осталась в пределах прошлой недели, с небольшим снижением среди школьников.

На данный момент уровень заболеваемости остаётся на 30% ниже эпидемического порога. Из всех выявленных вирусов 65% составляют штаммы гриппа, преимущественно «свиной грипп». Количество госпитализаций увеличилось на 11%.

В школах количество классов, переведённых на дистанционное обучение, уменьшилось с 104 до 82. Ситуация в детсадах также нормализуется, карантин остаётся в одном учреждении и 30 группах.

Ранее из-за роста заболеваемости на карантин ранее отправили 43 школьных класса и 16 дошкольных групп, закрыли пять школ и один детсад.

За прошлую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Белгородской области увеличилась на 20%, но темпы роста замедлились. Белгородцы тогда реже обращались за медицинской помощью. Свиной грипп, который может привести к осложнениям, на тот момент выявили у 68% заболевших.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Медицина#Грипп#Орви#Заболеваемость#Белгород
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