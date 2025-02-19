В Белгородской области стали чаще госпитализировать пациентов с гриппом и ОРВИ

За прошлую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Белгородской области увеличилась на 20%, но темпы роста замедлились. Белгородцы тогда реже обращались за медицинской помощью. Свиной грипп, который может привести к осложнениям, на тот момент выявили у 68% заболевших.