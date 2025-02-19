В Белгородской области начали приём заявок на награду за вклад в культуру

Posted 19 февраля, 15:17
Published 19 февраля, 15:17
Modified 19 февраля, 15:19
Updated 19 февраля, 15:19
Заявки, как объявили в правительстве региона, принимаются с 18 февраля по 3 марта 2025 года.
Так, званием награждают наиболее достойных специалистов культурной сферы за вклад в развитие и популяризацию отечественного искусства и культуры.
Кандидаты должны иметь не менее 15 лет опыта работы в соответствующей сфере и непосредственно на территории Белгородской области. К тому же, из этих 15 лет последние три года должны пройти в организации, представляющей их к награде.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов, включающий информацию о профессиональных достижениях и вкладе в развитие культурной сферы. Список и форму подачи документов можно проверить в кадровых отделах администраций муниципальных районов и округов.
Заявки и сопроводительные материалы следует отправлять либо вручать в рабочие дни и время по адресам, указанным в приложении, либо отправить почтой с уведомлением получателя.
Датой подачи документов в случае использования почты считается дата их получения.