bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 15:17

Published 19 февраля, 15:17

Modified 19 февраля, 15:19

Updated 19 февраля, 15:19

Культура

В Белгородской области начали приём заявок на награду за вклад в культуру

19 февраля 2025, 15:17
Фото: 1MI. Культура
Сюжет
Новости Белгорода
Вчера открыли приём заявок на получение звания «Заслуженный работник культуры Белгородской области». Закончат приём 3 марта. Документы подать можно лично и почтой.

Заявки, как объявили в правительстве региона, принимаются с 18 февраля по 3 марта 2025 года.

Так, званием награждают наиболее достойных специалистов культурной сферы за вклад в развитие и популяризацию отечественного искусства и культуры.

Кандидаты должны иметь не менее 15 лет опыта работы в соответствующей сфере и непосредственно на территории Белгородской области. К тому же, из этих 15 лет последние три года должны пройти в организации, представляющей их к награде.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов, включающий информацию о профессиональных достижениях и вкладе в развитие культурной сферы. Список и форму подачи документов можно проверить в кадровых отделах администраций муниципальных районов и округов.

Заявки и сопроводительные материалы следует отправлять либо вручать в рабочие дни и время по адресам, указанным в приложении, либо отправить почтой с уведомлением получателя.

Датой подачи документов в случае использования почты считается дата их получения.

Гладков: 1,5 тысячи занятий провели в белгородских школах в рамках Дней безопасности
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: стартовал новый этап проекта бизнес-идей «Новые возможности 7.0»Гладков: в 2024 году в Белгородской области введено 669 тысяч кв. м жильяЗа кем будут следить на ярмарках выходного дня в Белгородской области?
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Хорошие новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика