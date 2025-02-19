В Белгородской области ищут мужчину в камуфляжном жилете и чёрных берцах

Posted 19 февраля, 12:03
Published 19 февраля, 12:03
Modified 19 февраля, 12:03
Updated 19 февраля, 12:03
В Шебекинском округе пропал 71-летний Виктор Ивчин. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», его местонахождение неизвестно со 2 февраля 2025 года.
Мужчина исчез в селе Пристень, после чего связь с ним пропала.
Добровольцы просят всех, кто располагает какой-либо информацией об исчезнувшем, сообщить об этом по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно по России) или набрать 112.
Виктор Ивчин — мужчина ростом 175 см, нормального телосложения. У него седые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения пенсионер был одет в коричневую куртку, камуфляжный жилет, тёмные штаны и чёрные берцы.