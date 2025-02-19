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Posted 19 февраля, 12:03

Published 19 февраля, 12:03

Modified 19 февраля, 12:03

Updated 19 февраля, 12:03

Пропал пожилой белгородец

В Белгородской области ищут мужчину в камуфляжном жилете и чёрных берцах

19 февраля 2025, 12:03
Фото: 1MI. Пропал пожилой белгородец
Сюжет
Приграничье
71-летний мужчина пропал в Шебекинском округе.

В Шебекинском округе пропал 71-летний Виктор Ивчин. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», его местонахождение неизвестно со 2 февраля 2025 года.

Мужчина исчез в селе Пристень, после чего связь с ним пропала.

Добровольцы просят всех, кто располагает какой-либо информацией об исчезнувшем, сообщить об этом по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно по России) или набрать 112.

Виктор Ивчин — мужчина ростом 175 см, нормального телосложения. У него седые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения пенсионер был одет в коричневую куртку, камуфляжный жилет, тёмные штаны и чёрные берцы.

Поисковая карточка
Поисковая карточка. Фото: «Лиза Алерт»
В Белгороде ищут пропавшего в старый Новый год мужчину
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Белгород#Пропал человек#Приграничье#Шебекинский горокруг
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