В белгородском городе Соборную площадь благоустроят за 76 млн рублей

Posted 19 февраля, 12:22
Published 19 февраля, 12:22
Modified 19 февраля, 12:24
Updated 19 февраля, 12:24
Администрация Красногвардейского района разместила заказ, начальная стоимость которого составляет 76 миллионов 398 тысяч 760 рублей. Согласно документам закупки, речь идёт о благоустройстве «Бирюченских рядов». Подача заявок, как указано, закончится 24 февраля. Обозначенный период работ — c 10 мая 2025 года по 1 октября 2025 года.
Подрядчику необходимо выполнить асфальтирование, обеспечить укладку тротуарной плитки и заняться ещё тремя видами покрытия.
Кроме того, проект предусматривает озеленение площади. Только площадь газона под восстановление занимает 1980,4 м². Общий процент обустройства дополнительных зелёных насаждений — 36% территории.
Также на «Бирюченских рядах» появятся различные виды скамеек, кресел, настилов, шезлонгов, гамаков и уличных столов. Может появиться и зона, где гости смогут сыграть в шахматы. Площадь декорируют вазонами и архитектурными формами. Заявлено, что организуется демонтаж фонтана.
Указаны также «арт-объект буква „К““ и „арт-объект „Бирюч““.
Проект включает в себя обеспечение детской зоны с песочницами, качелями, горками, «детскими лазалками». Детские торговые ряды также указаны в списке.
Установка освещения и 24 ярморочных палаток тоже ложатся на подрядчика. Кроме уличных светильников необходимы гирлянды, столбики и светодиодные комплексы.
Вся область работ разделена на несколько зон:
Сам земельный участок занимает 18797,86 м2, а площадь благоустройства — 21985,6 м2. На участке отмечены «зоны с особыми условиями использования территорий».
Вот так план представлен на самой карте и графически.
А в Белгороде от одной из закупок, вероятно, отказались. Она связана с обновлением 111 остановок за 400 млн рублей. Закупку на благоустройство площади вокруг них оставили, но заказ на работ с павильонами УКС Белгорода сперва решило убрать и переделать.