В белгородском городе Соборную площадь благоустроят за 76 млн рублей

А в Белгороде от одной из закупок, вероятно, отказались. Она связана с обновлением 111 остановок за 400 млн рублей. Закупку на благоустройство площади вокруг них оставили, но заказ на работ с павильонами УКС Белгорода сперва решило убрать и переделать.