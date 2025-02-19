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Posted 19 февраля, 12:22

Published 19 февраля, 12:22

Modified 19 февраля, 12:24

Updated 19 февраля, 12:24

Благоустройство территории

В белгородском городе Соборную площадь благоустроят за 76 млн рублей

19 февраля 2025, 12:22
Фото: 1MI. Благоустройство территории
Сюжет
Благоустройство
В Красногвардейском районе запланировано благоустройство Соборной площади в Бирюче стоимостью 76,4 миллиона рублей, которое включает различные виды покрытий, озеленение и создание зон для отдыха и детей до октября 2025 года.

Администрация Красногвардейского района разместила заказ, начальная стоимость которого составляет 76 миллионов 398 тысяч 760 рублей. Согласно документам закупки, речь идёт о благоустройстве «Бирюченских рядов». Подача заявок, как указано, закончится 24 февраля. Обозначенный период работ — c 10 мая 2025 года по 1 октября 2025 года.

Подрядчику необходимо выполнить асфальтирование, обеспечить укладку тротуарной плитки и заняться ещё тремя видами покрытия.

Кроме того, проект предусматривает озеленение площади. Только площадь газона под восстановление занимает 1980,4 м². Общий процент обустройства дополнительных зелёных насаждений — 36% территории.

Также на «Бирюченских рядах» появятся различные виды скамеек, кресел, настилов, шезлонгов, гамаков и уличных столов. Может появиться и зона, где гости смогут сыграть в шахматы. Площадь декорируют вазонами и архитектурными формами. Заявлено, что организуется демонтаж фонтана.

Указаны также «арт-объект буква „К““ и „арт-объект „Бирюч““.

Обустройство зоны отдыха и декор
Обустройство зоны отдыха и декор
Обустройство зоны отдыха и декор
Обустройство зоны отдыха и декор. Фото: Документы закупки

Проект включает в себя обеспечение детской зоны с песочницами, качелями, горками, «детскими лазалками». Детские торговые ряды также указаны в списке.

Установка освещения и 24 ярморочных палаток тоже ложатся на подрядчика. Кроме уличных светильников необходимы гирлянды, столбики и светодиодные комплексы.

Детская зона
Детская зона
Детская зона. Фото: Документы закупки

Вся область работ разделена на несколько зон:

  • Входная зона;
  • Прогулочная зона;
  • Площадь;
  • Молодежная зона;
  • Зона сухого фонтана;
  • Зона с навесами;
  • Детская зона;
  • Амфитеатр на склоне;
  • Рекреационная зона;
  • Ландшафтная зона;
  • Культурно-выставочная зона.
Зонирования «Бирючинских рядов»
Зонирования «Бирючинских рядов». Фото: Документы закупки

Сам земельный участок занимает 18797,86 м2, а площадь благоустройства — 21985,6 м2. На участке отмечены «зоны с особыми условиями использования территорий».

Особые зоны работ
Особые зоны работ. Фото: Документы закупки

Вот так план представлен на самой карте и графически.

Графический план благоустройства
Графический план благоустройства
Графический план благоустройства. Фото: Документы закупки

А в Белгороде от одной из закупок, вероятно, отказались. Она связана с обновлением 111 остановок за 400 млн рублей. Закупку на благоустройство площади вокруг них оставили, но заказ на работ с павильонами УКС Белгорода сперва решило убрать и переделать.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Благоустройство#Красногвардейский район#Новости Белгорода#Озеленение#Освещение#Белгород
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