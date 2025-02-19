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Posted 19 февраля, 14:38

Published 19 февраля, 14:38

Modified 19 февраля, 14:42

Updated 19 февраля, 14:42

В Белгороде у Ротонды переделают ещё один участок дороги

Упёрлись в Ротонду: в Белгороде продолжат изменения на северном выезде

19 февраля 2025, 14:38
Фото: 1MI.

В Белгороде у Ротонды переделают ещё один участок дороги

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Новости Белгорода
В Белгороде продолжают ликвидировать кольцевые развязки на севере города и менять их на перекрёстки. На очереди второе кольцо в районе Ротонды.

Управление капитального строительства Белгорода ищет подрядчика для проведения проектных и изыскательских работ для капитального ремонта перекрёстка проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Новая в районе Ротонды.

За эти работы готовы заплатить 9,9 млн рублей, но победителем аукциона стала компания, которая предложила 4,3 млн рублей. Контракт подписали с ООО «Белгородоблпроект». Проект подготовят до 1 июля 2025 года.

На пересечении должны появиться «умные» светофоры, фонари, выделенная полоса для общественного транспорта, обновят пешеходные переходы, если будет необходимо, то обновят и велодорожки, видеонаблюдение.

Отметим, что недавно в Белгороде закончили реконструкцию ещё одного кольца на севере города, которое находится чуть дальше от Белгорода, чем Ротонда. Его переделали в регулируемый перекрёсток и сделали там выделенную полосу. Сейчас жители Северного, которые каждый день ездят в город на работу, жалуются на пробки на этом участке.

«Просим потерпеть»: белгородцам ответили на жалобы о пробках из-за ремонта кольца
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#Алёна Мальцева#Капитальный ремонт#Новости Белгорода#Общественный транспорт#Белгород#Развязка
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