Упёрлись в Ротонду: в Белгороде продолжат изменения на северном выезде

Отметим, что недавно в Белгороде закончили реконструкцию ещё одного кольца на севере города, которое находится чуть дальше от Белгорода, чем Ротонда. Его переделали в регулируемый перекрёсток и сделали там выделенную полосу. Сейчас жители Северного, которые каждый день ездят в город на работу, жалуются на пробки на этом участке.