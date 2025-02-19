Упёрлись в Ротонду: в Белгороде продолжат изменения на северном выезде

Posted 19 февраля, 14:38
Published 19 февраля, 14:38
Modified 19 февраля, 14:42
Updated 19 февраля, 14:42
Управление капитального строительства Белгорода ищет подрядчика для проведения проектных и изыскательских работ для капитального ремонта перекрёстка проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Новая в районе Ротонды.
За эти работы готовы заплатить 9,9 млн рублей, но победителем аукциона стала компания, которая предложила 4,3 млн рублей. Контракт подписали с ООО «Белгородоблпроект». Проект подготовят до 1 июля 2025 года.
На пересечении должны появиться «умные» светофоры, фонари, выделенная полоса для общественного транспорта, обновят пешеходные переходы, если будет необходимо, то обновят и велодорожки, видеонаблюдение.
Отметим, что недавно в Белгороде закончили реконструкцию ещё одного кольца на севере города, которое находится чуть дальше от Белгорода, чем Ротонда. Его переделали в регулируемый перекрёсток и сделали там выделенную полосу. Сейчас жители Северного, которые каждый день ездят в город на работу, жалуются на пробки на этом участке.