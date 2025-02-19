У 150 тыс. белгородских школьников проверили навыки поведения при обстреле и РО

Posted 19 февраля, 06:30
Published 19 февраля, 06:30
Modified 19 февраля, 06:32
Updated 19 февраля, 06:32
На прошлой неделе во всех белгородских школах проводили Дни безопасности. В рамках этих мероприятий 70 специалистов учили 150 тысяч ребят правильному поведению в непривычных для них ситуациях. Спустя неделю, 19 февраля, глава региона Вячеслав Гладков решил отчитаться о проведённых занятиях.
Всего состоялось 1,5 тысячи уроков в 504 школах. Медики, спасатели и бойцы самообороны проверяли готовность школьников к тревожным ситуациям, проверяли качество укрытий в учреждениях, смотрели на действия педагогов и на их навыки по оказанию доврачебной помощи.
В тех школах, где сохраняется дистанционный формат обучения, уроки также провели удалённо. А в тех, где в настоящее время карантин, занятия проведут месяцем позже, в марте.
Гладков отметил, что такую работу в общеобразовательных учреждениях будут продолжать и дальше.