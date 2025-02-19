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Posted 19 февраля, 06:30

Published 19 февраля, 06:30

Modified 19 февраля, 06:32

Updated 19 февраля, 06:32

Занятия удалось провести очно не во всех школах

У 150 тыс. белгородских школьников проверили навыки поведения при обстреле и РО

19 февраля 2025, 06:30
Фото: 1MI. Занятия удалось провести очно не во всех школах

Гладков: 1,5 тыс. занятий в школах провели в рамках Дней безопасности

Сюжет
Школы
Белгородцам рассказали, как в регионе провели Дни безопасности, кто в них участвовал и чему учили.

На прошлой неделе во всех белгородских школах проводили Дни безопасности. В рамках этих мероприятий 70 специалистов учили 150 тысяч ребят правильному поведению в непривычных для них ситуациях. Спустя неделю, 19 февраля, глава региона Вячеслав Гладков решил отчитаться о проведённых занятиях.

Всего состоялось 1,5 тысячи уроков в 504 школах. Медики, спасатели и бойцы самообороны проверяли готовность школьников к тревожным ситуациям, проверяли качество укрытий в учреждениях, смотрели на действия педагогов и на их навыки по оказанию доврачебной помощи.

В тех школах, где сохраняется дистанционный формат обучения, уроки также провели удалённо. А в тех, где в настоящее время карантин, занятия проведут месяцем позже, в марте.

Гладков отметил, что такую работу в общеобразовательных учреждениях будут продолжать и дальше.

Дни безопасности проведут в белгородских школах. Что это и для чего?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Школы#Белгород#Вячеслав Гладков#Дни безопасности
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