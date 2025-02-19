Трамп и Путин могут встретиться уже в феврале? Ответил Песков

Posted 19 февраля, 10:07
Published 19 февраля, 10:07
Modified 19 февраля, 10:07
Updated 19 февраля, 10:07
По заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча двух президентов может состояться уже в этом месяце. При этом точная дата неизвестна, как и то, действительно ли это случится.
«Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое. Может быть, а может и не быть», — приводит цитату представителя Кремля РИА «Новости».
При этом Россия и США уже продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, поэтому Москва ждёт позицию Владимира Зеленского.
Отмечается и то, что несколько лет русско-американския отношения ухудшались, поэтому им нужно долгое восстановление.
Добавим, что вчера, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры России и США. В них принимали участие Сергей Лавров и Юрий Ушаков. Мероприятие закончилось положительно, поэтому подобные встречи могут состояться и в будущем.