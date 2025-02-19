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Posted 19 февраля, 10:07

Published 19 февраля, 10:07

Modified 19 февраля, 10:07

Updated 19 февраля, 10:07

Владимир Путин и Дональд Трамп

Трамп и Путин могут встретиться уже в феврале? Ответил Песков

19 февраля 2025, 10:07
Фото: Михаил Климентьев. РИА «Новости». Владимир Путин и Дональд Трамп

Песков обозначил сроки, когда могут встретиться Путин и Трамп

Сюжет
СВО
В последние дни в Сети обсуждают, когда могут встретиться Дональд Трамп и Владимир Путин. Что говорят о сроках в Кремле?

По заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча двух президентов может состояться уже в этом месяце. При этом точная дата неизвестна, как и то, действительно ли это случится.

«Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое. Может быть, а может и не быть», — приводит цитату представителя Кремля РИА «Новости».

При этом Россия и США уже продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, поэтому Москва ждёт позицию Владимира Зеленского.

Отмечается и то, что несколько лет русско-американския отношения ухудшались, поэтому им нужно долгое восстановление.

Добавим, что вчера, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры России и США. В них принимали участие Сергей Лавров и Юрий Ушаков. Мероприятие закончилось положительно, поэтому подобные встречи могут состояться и в будущем.

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#Александра Склярова#Владимир Путин#Россия#Переговоры#СВО
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