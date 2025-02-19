Стресс повлиял? Белгородцы стали тратить больше денег на алкоголь и сигареты

Белгородцы тоже не отличились в этом плане: если на отдых, спортивные и культурные мероприятия в 2023 году жители тратили 4,8 тыс. рублей, то в 2024 году эта сумма увеличилась до 6,9 тыс. — динамика составила +43,1%. Траты на табак с алкоголем выросли ещё больше: от 1,9 тыс. до 3,5 тыс. рублей — на 77,8%.