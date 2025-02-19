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Posted 19 февраля, 11:44

Published 19 февраля, 11:44

Modified 19 февраля, 11:44

Updated 19 февраля, 11:44

В число вредных включили сигареты и спиртное

Стресс повлиял? Белгородцы стали тратить больше денег на алкоголь и сигареты

19 февраля 2025, 11:44
Фото: Изображение Midjourney. В число вредных включили сигареты и спиртное

Белгородская область попала в топ-3 регионов по расходам на вредные привычки

Специалисты FinExpertiza выяснили, сколько россияне тратят денег на досуг. В среднем расходы увеличились, но что у белгородцев?

Судя по исследованию, россияне стали тратить в два раза больше на различного вида досуг (76%). Также растут расходы и на посещение общепита (18%), хотя на алкоголь и табак выделяют всю ту же сумму (3%).

Белгородцы тоже не отличились в этом плане: если на отдых, спортивные и культурные мероприятия в 2023 году жители тратили 4,8 тыс. рублей, то в 2024 году эта сумма увеличилась до 6,9 тыс. — динамика составила +43,1%. Траты на табак с алкоголем выросли ещё больше: от 1,9 тыс. до 3,5 тыс. рублей — на 77,8%.

Зато посещать кафе и рестораны жители приграничья стали меньше, но не сильно: в среднем белгородцы тратят 1,2 тыс. рублей вместо прошлогодних 1,6 тыс. При этом динамика составила -21,2%.

Интересно, что Белгородская область вошла в топ регионов, в которых наблюдаются максимальные траты на вредные привычки. Однако регион занял только третье место: его обогнали жители Камчатки (4,8 тыс. рублей) и Чукотки (5,1 тыс.).

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#Александра Склярова#Белгородская область#Россия#Досуг#Расходы#Вредные привычки#Белгород
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