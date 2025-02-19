Спасённый из трубы под Белгородом кот-бродяга Мотя обрёл новый дом

Posted 19 февраля, 12:11
Published 19 февраля, 12:11
Modified 19 февраля, 12:13
Updated 19 февраля, 12:13
Недавно журналисты Бел.Ру рассказали историю кота, которого сотрудники МЧС вытащили из водосточной трубы гаража, который находится в Дубовом. После этого в редакцию обратился хозяин кота и попросил помочь найти животное.
Оказалось, питомца зовут Мотя. Несколько недель назад он перестал возвращаться домой, как делал это обычно. Позже владелец увидел о нём публикации в социальных сетях и захотел вернуть Мотю. Но обстоятельства сложились иначе.
«История была такая: он жил у меня во дворе и иногда дома в Дубовом, пару недель назад перестал приходить домой. Потом я увидел в новостной группе пост о спасении кота. Понял, что мой бродяга. Когда выяснил адрес спасителя, приехал забрать кота. Но оказалось, что в новом доме его полюбили и окружили заботой и вниманием. Новые хозяева попросили оставить кота себе, так как он им очень понравился и они к нему уже привыкли. И теперь он живёт в новом, любящем его доме», — поведал уже бывший владелец кота.