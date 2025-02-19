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Posted 19 февраля, 09:36

Published 19 февраля, 09:36

Modified 19 февраля, 09:36

Updated 19 февраля, 09:36

Реактивная система залпового огня

Российские военные уничтожили украинскую РСЗО, обстрелявшую приграничье

19 февраля 2025, 09:36
Фото: 1MI. Реактивная система залпового огня

Уничтожена РСЗО «Град», из которой атаковали Брянскую область

Сюжет
Военные
Реактивная система залпового огня располагалась около границы.

Российские военные с помощью FPV-дрона уничтожили реактивную систему залпового огня «Град» ВСУ. Она обстреляла Брянскую область 15 февраля 2025 года, сообщают «Брянские новости» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Аэроразведка России обнаружила РСЗО в Сумской области, всего в 20 километрах от границы. Когда установку вывезли из укрытия для нового обстрела, она была ликвидирована, а трое украинских военных уничтожены.

Ранее Брянская область подвергалась массированным атакам со стороны ВСУ с использованием американских ракет ATACMS и английских крылатых ракет Storm Shadow.

Напомним, что 15 февраля в Белгородской области ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области.

Военный эксперт Геннадий Алёхин ранее указал на несколько потенциальных мест, откуда ВСУ могут запускать ракеты по Белгородской области и соседним регионам. Это лесистая местность возле села Чкаловское и районы рядом с Малиновкой и Писаревкой.

Эксперт отметил, что противник использует мобильные пусковые установки. Ракеты типа ATACMS и HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 500 км.

Стало известно, чем ВСУ ударили по Брянску
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#Анна Селищева#Белгородская область#Военные#Брянская область#Военные действия#Приграничье#СВО#РСЗО
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