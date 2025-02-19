Российские военные уничтожили украинскую РСЗО, обстрелявшую приграничье

Posted 19 февраля, 09:36
Published 19 февраля, 09:36
Modified 19 февраля, 09:36
Updated 19 февраля, 09:36
Российские военные с помощью FPV-дрона уничтожили реактивную систему залпового огня «Град» ВСУ. Она обстреляла Брянскую область 15 февраля 2025 года, сообщают «Брянские новости» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Аэроразведка России обнаружила РСЗО в Сумской области, всего в 20 километрах от границы. Когда установку вывезли из укрытия для нового обстрела, она была ликвидирована, а трое украинских военных уничтожены.
Ранее Брянская область подвергалась массированным атакам со стороны ВСУ с использованием американских ракет ATACMS и английских крылатых ракет Storm Shadow.
Напомним, что 15 февраля в Белгородской области ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области.
Военный эксперт Геннадий Алёхин ранее указал на несколько потенциальных мест, откуда ВСУ могут запускать ракеты по Белгородской области и соседним регионам. Это лесистая местность возле села Чкаловское и районы рядом с Малиновкой и Писаревкой.
Эксперт отметил, что противник использует мобильные пусковые установки. Ракеты типа ATACMS и HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 500 км.