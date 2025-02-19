Ритуал Мазараки: владимирцы узнали о секретах ялтинского дворца

История этого ялтинского особняка гораздо увлекательнее, чем может показаться. Чего стоит флюгер с инициалами «М. М.», расположенный на крыше здания. Он хорошо сохранился и помогает понять, кто мог быть хозяином особняка. Однако расшифровка этих инициалов, скорее, указывает на Марию Мазараки, а не Михаила Мазараки. Но кто бы это ни был, очевидно, что владелец знал о существовании ритуала Мазараки.