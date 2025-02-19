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Posted 19 февраля, 16:03

Published 19 февраля, 16:03

Modified 19 февраля, 16:03

Updated 19 февраля, 16:03

Новогодние праздники в Белгороде местами затянулись

Продлили праздник? Новогодняя ёлка простояла в центре Белгорода до конца февраля

19 февраля 2025, 16:03
Фото: 1MI. Новогодние праздники в Белгороде местами затянулись

В Белгороде только в конце февраля решили убрать новогоднюю ёлку

Сюжет
Фотофакт
Праздничное дерево, простоявшее наряженным дольше привычного, заметили у культурного центра «Октябрь».

У культурного центра «Октябрь», расположенного в Центральном парке в Белгороде, только 19 февраля начали разбирать новогоднюю ёлку. В настоящее время на дереве уже отсутствуют игрушки, а половину нижних веток сняли и сложили по коробкам. Правда, на верхушке всё ещё красуется звезда.

Почему в парке решили настолько сильно продлить новогодние праздники, неизвестно.

Фотографии опубликовал автор Telegram-канала «Электромир Максимова»

Ёлку в Центральном парке начали разбирать только в феврале
Ёлку в Центральном парке начали разбирать только в феврале
Ёлку в Центральном парке начали разбирать только в феврале. Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»

Добавим, что главную ёлку на Соборной площади в Белгороде начали разбирать месяц назад — 20 января.

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#Александра Склярова#Город#Фотофакт#Новости Белгорода#Белгород#Октябрь#КЦ Октябрь
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