Продлили праздник? Новогодняя ёлка простояла в центре Белгорода до конца февраля

Posted 19 февраля, 16:03
Published 19 февраля, 16:03
Modified 19 февраля, 16:03
Updated 19 февраля, 16:03
У культурного центра «Октябрь», расположенного в Центральном парке в Белгороде, только 19 февраля начали разбирать новогоднюю ёлку. В настоящее время на дереве уже отсутствуют игрушки, а половину нижних веток сняли и сложили по коробкам. Правда, на верхушке всё ещё красуется звезда.
Почему в парке решили настолько сильно продлить новогодние праздники, неизвестно.
Фотографии опубликовал автор Telegram-канала «Электромир Максимова»