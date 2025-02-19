Продлили праздник? Новогодняя ёлка простояла в центре Белгорода до конца февраля

У культурного центра «Октябрь», расположенного в Центральном парке в Белгороде, только 19 февраля начали разбирать новогоднюю ёлку. В настоящее время на дереве уже отсутствуют игрушки, а половину нижних веток сняли и сложили по коробкам. Правда, на верхушке всё ещё красуется звезда.