Приставили пистолет к голове: у белгородца вымогали деньги на пустыре в Петербурге

По словам молодого человека, ему позвонил неизвестный, который сообщил о невыходе его коллеги на работу. Тогда парень сел в приехавшую машину, которая отвезла его на пустырь. Там к водителю присоединились ещё два человека, которые, угрожая пистолетом у головы, забрали у молодого человека телефон и попросили его разблокировать своё банковское приложение, сообщает «Фонтанка».