Приставили пистолет к голове: у белгородца вымогали деньги на пустыре в Петербурге

Posted 19 февраля, 13:17
Published 19 февраля, 13:17
Modified 19 февраля, 13:17
Updated 19 февраля, 13:17
В полицию Санкт-Петербурга обратился 19-летний уроженец Белгородской области, который в данный момент проживает в Северной столице и работает официантом.
По словам молодого человека, ему позвонил неизвестный, который сообщил о невыходе его коллеги на работу. Тогда парень сел в приехавшую машину, которая отвезла его на пустырь. Там к водителю присоединились ещё два человека, которые, угрожая пистолетом у головы, забрали у молодого человека телефон и попросили его разблокировать своё банковское приложение, сообщает «Фонтанка».
Всего у белгородца похитили 15 тыс. рублей, а оставшиеся 100 тыс. рублей потребовали собрать за сутки.
Злоумышленникам на вид было около 20 лет, а у одного из них была длинная чёрная борода. Полицейские уже возбудили уголовное дело и начали розыск подозреваемых.