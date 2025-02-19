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Posted 19 февраля, 13:17

Published 19 февраля, 13:17

Modified 19 февраля, 13:17

Updated 19 февраля, 13:17

Белгородцу угрожали пистолетом

Приставили пистолет к голове: у белгородца вымогали деньги на пустыре в Петербурге

19 февраля 2025, 13:17
Фото: 1MI. Белгородцу угрожали пистолетом

Трое неизвестных вымогали у белгородца деньги в Санкт-Петербурге

Всё произошло в Санкт-Петербурге, где белгородец живёт уже какое-то время. Для осуществления плана злоумышленники увезли парня на пустырь.

В полицию Санкт-Петербурга обратился 19-летний уроженец Белгородской области, который в данный момент проживает в Северной столице и работает официантом.

По словам молодого человека, ему позвонил неизвестный, который сообщил о невыходе его коллеги на работу. Тогда парень сел в приехавшую машину, которая отвезла его на пустырь. Там к водителю присоединились ещё два человека, которые, угрожая пистолетом у головы, забрали у молодого человека телефон и попросили его разблокировать своё банковское приложение, сообщает «Фонтанка».

Всего у белгородца похитили 15 тыс. рублей, а оставшиеся 100 тыс. рублей потребовали собрать за сутки.

Злоумышленникам на вид было около 20 лет, а у одного из них была длинная чёрная борода. Полицейские уже возбудили уголовное дело и начали розыск подозреваемых.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Вымогатели#Санкт-петербург#Пистолет#Белгород#Официант
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