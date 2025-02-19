Приходится останавливать: как проходят матчи «Салюта» во время воздушных тревог?

Posted 19 февраля, 17:07
Published 19 февраля, 17:07
Modified 19 февраля, 17:07
Updated 19 февраля, 17:07
Приграничные футбольные команды могут повысить свой класс уже сейчас, однако приходится отсрочить этот момент.
Объясняется это неспокойной оперативной обстановкой, из-за которой команды вынуждены играть в соседних регионах или, как в случае с белгородским «Салютом», в неприграничном муниципалитете родной области. Из-за этих трудностей клубам не хватает финансирования, а повышать класс дальше — значит тратить ещё больше средств.
«Они не готовы повышаться в классе, где надо будет тратить больше денег. Я думаю, лучше их оставить в лиге ниже, но при этом помочь им сохранить существование и иметь перспективу возвращения в родные регионы, когда там будут решены проблемы с безопасностью», — объяснил глава лиги.
Из-за атак ВСУ по приграничью футбольным командам даже приходилось приостанавливать свои игры на время действия ракетной опасности. В такие моменты зрителей уводят со стадиона, а команды ждут отбоя в безопасных помещениях. После отбоя матч продолжается с той же минуты, на которой он прервался.