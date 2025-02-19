Приходится останавливать: как проходят матчи «Салюта» во время воздушных тревог?

Из-за атак ВСУ по приграничью футбольным командам даже приходилось приостанавливать свои игры на время действия ракетной опасности. В такие моменты зрителей уводят со стадиона, а команды ждут отбоя в безопасных помещениях. После отбоя матч продолжается с той же минуты, на которой он прервался.