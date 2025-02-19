Пострадавших при атаке БПЛА под Белгородом стало больше

Posted 19 февраля, 10:12
Published 19 февраля, 10:12
Modified 19 февраля, 10:14
Updated 19 февраля, 10:14
В Белгородском районе стало больше пострадавших из-за сегодняшней атаки ВСУ. Напомним, что беспилотник в Октябрьском ударил по машине.
За помощью медиков обратился ещё один мужчина. У него осколочные ранения спины и баротравма. Пострадавшего собираются отправить на госпитализацию, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что у второго мужчины, попавшего под удар, — множественные осколочные ранения.
За вчерашний день в Белгородской области, несмотря на большое количество атак, пострадавших не было.