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Posted 19 февраля, 10:12

Published 19 февраля, 10:12

Modified 19 февраля, 10:14

Updated 19 февраля, 10:14

В результате атаки на авто пострадали двое

Пострадавших при атаке БПЛА под Белгородом стало больше

19 февраля 2025, 10:12
Фото: 1MI. В результате атаки на авто пострадали двое

Число пострадавших от атаки ВСУ в Белгородском районе увеличилось до двух

Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось в Октябрьском. Мужчину придётся госпитализировать.

В Белгородском районе стало больше пострадавших из-за сегодняшней атаки ВСУ. Напомним, что беспилотник в Октябрьском ударил по машине.

За помощью медиков обратился ещё один мужчина. У него осколочные ранения спины и баротравма. Пострадавшего собираются отправить на госпитализацию, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что у второго мужчины, попавшего под удар, — множественные осколочные ранения.

За вчерашний день в Белгородской области, несмотря на большое количество атак, пострадавших не было.

ВСУ вновь ударили беспилотником по авто под Белгородом — ранен мужчина
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