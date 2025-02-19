Пока СК проверяет закупку, белгородцев готовятся обучить работе с датчиками глюкозы

Posted 19 февраля, 16:20
Published 19 февраля, 16:20
Modified 19 февраля, 16:20
Updated 19 февраля, 16:20
На прошлой неделе белгородские детские врачи-эндокринологи и педиатры из разных районов прошли обучение по использованию системы непрерывного мониторинга глюкозы СТ-14. В декабре 2024 года аналогичные курсы прошли специалисты из Белгорода и Старого Оскола.
Как сообщили в пресс-службе детской областной больницы, с марта начнётся обучение пациентов и их родителей, а также будет запущено приложение для удалённого контроля за уровнями глюкозы у детей.
Напомним, что ранее главный детский эндокринолог региона Елена Доманова отметила, что датчики помогают отслеживать динамику уровня сахара, но основной контроль всё равно осуществляется с помощью тест-полосок. Белгородские врачи испытали устройства на себе, сравнив показатели с глюкометром, и заметили минимальные расхождения.
Министр здравоохранения региона Андрей Иконников также протестировал медустройства на себе и тоже не заметил никаких отклонений. Однако к конфиденциальности данных у белгородцев возникли вопросы.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку качества китайских датчиков для мониторинга уровня глюкозы у детей-диабетиков в Белгородской области после жалоб родителей. Они утверждают, что устройства некорректно показывают данные, вызывают аллергические реакции и не передают информацию на телефоны.