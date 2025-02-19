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Posted 19 февраля, 16:20

Published 19 февраля, 16:20

Modified 19 февраля, 16:20

Updated 19 февраля, 16:20

Врачи

Пока СК проверяет закупку, белгородцев готовятся обучить работе с датчиками глюкозы

19 февраля 2025, 16:20
Фото: 1MI. Врачи

Юных белгородцев с диабетом и их родителей обучат работе с датчиками глюкозы

Сюжет
Дети
Медики уже прошли обучение. Следующие на очереди — родители.

На прошлой неделе белгородские детские врачи-эндокринологи и педиатры из разных районов прошли обучение по использованию системы непрерывного мониторинга глюкозы СТ-14. В декабре 2024 года аналогичные курсы прошли специалисты из Белгорода и Старого Оскола.

Как сообщили в пресс-службе детской областной больницы, с марта начнётся обучение пациентов и их родителей, а также будет запущено приложение для удалённого контроля за уровнями глюкозы у детей.

Напомним, что ранее главный детский эндокринолог региона Елена Доманова отметила, что датчики помогают отслеживать динамику уровня сахара, но основной контроль всё равно осуществляется с помощью тест-полосок. Белгородские врачи испытали устройства на себе, сравнив показатели с глюкометром, и заметили минимальные расхождения.

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников также протестировал медустройства на себе и тоже не заметил никаких отклонений. Однако к конфиденциальности данных у белгородцев возникли вопросы.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку качества китайских датчиков для мониторинга уровня глюкозы у детей-диабетиков в Белгородской области после жалоб родителей. Они утверждают, что устройства некорректно показывают данные, вызывают аллергические реакции и не передают информацию на телефоны.

История с датчиками для белгородских детей-диабетиков дошла до главы СК Бастрыкина
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#Анна Селищева#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Диабет#Датчики
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