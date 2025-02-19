По решению президента куряне получат дополнительные выплаты. А что с белгородцами?

В оперативном штабе ответили, что Белгородская область первая столкнулась с массированными атаками и почти три года власти оказывают поддержку: восстанавливают жильё, выплачивают компенсации за повреждённые автомобили, аренду жилья, потерю имущества. Пострадавшим помогают приобрести новое жильё: более 1200 семей уже получили ключи, а только за последние две недели средства перечислили 294 собственникам.