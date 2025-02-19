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Posted 19 февраля, 07:29

Published 19 февраля, 07:29

Modified 19 февраля, 07:31

Updated 19 февраля, 07:31

Выплаты

По решению президента куряне получат дополнительные выплаты. А что с белгородцами?

19 февраля 2025, 07:29
Фото: 1MI. Выплаты

Оперштаб ответил на вопрос белгородцев о выплате курянам

Сюжет
Выплаты
Жители региона просили ответить, почему Путин назначил выплаты курянам, а белгородцам — нет.

Белгородцы просят ответить на вопрос о разнице в выплатах между регионами. Речь идёт о поручении президента России Владимира Путина о ежемесячных выплатах в 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые потеряли имущество из-за оккупации.

«Скажите, а в чём разница между пострадавшими жителями Курской области и Белгородской?» — такой вопрос появился в Сети.

В оперативном штабе ответили, что Белгородская область первая столкнулась с массированными атаками и почти три года власти оказывают поддержку: восстанавливают жильё, выплачивают компенсации за повреждённые автомобили, аренду жилья, потерю имущества. Пострадавшим помогают приобрести новое жильё: более 1200 семей уже получили ключи, а только за последние две недели средства перечислили 294 собственникам.

«Курская область столкнулась с огромной бедой в августе 2024 года. В ходе вторжения ВСУ часть территории оказалась под оккупацией. Более 100 тысяч человек одномоментно остались без всего: дома, крова, работы. Ещё более 1000 пропали без вести. Именно поэтому президент России принял решение поддержать тех, чьи дома пока остаются под контролем противника», — пояснил оперштаб.

Белгородцы, вынужденные покинуть свои дома из-за обстрелов, продолжат получать компенсацию за аренду жилья. Губернатор заявил, что эта мера поддержки будет действовать столько, сколько потребуется, так как обстановка в регионе остаётся сложной.

Размер выплат остаётся прежним: 20 тысяч рублей для обычных семей и 40 тысяч — для многодетных.

Жители приграничья будут получать выплаты, сравнимые со средней начисленной зарплатой
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Курская область#Пострадавшие#Выплаты#Белгород#Приграничье
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