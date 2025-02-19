Передумали? В Белгороде изменили, а потом и отменили закупку на новые остановки

Posted 19 февраля, 07:12
Published 19 февраля, 07:12
Modified 19 февраля, 07:14
Updated 19 февраля, 07:14
В ближайшие годы в Белгороде планируют провести модернизацию остановок общественного транспорта. В 2026 году 111 комплексов по всему городу преобразятся. Выделили на это почти 400 млн рублей, но что-то пошло не по плану.
В рамках этих работ управление капитального строительства городской администрации опубликовало две закупки: на благоустройство территории вокруг остановок и на сами остановочные комплексы. Первая на 23 млн рублей, а вторая на 362 млн рублей.
С первым тендером всё прошло гладко. На участие было подано четыре заявки. Победитель предложил самую низкую цену — 18,8 млн рублей. Однако кто именно им стал, пока неизвестно, ведь заключённый контракт ещё не опубликовали.
А вот со второй закупкой интереснее. Сначала в документы внесли изменения. Проект контракта изложили в новой редакции. Однако в итоге определение поставщика отменили по требованию УКС Белгорода. 15 февраля тендер переопубликовали. Сумма уменьшилась меньше чем на 100 рублей, а также поменялось название закупки с «навесов» на «остановочные павильоны».