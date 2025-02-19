Передумали? В Белгороде изменили, а потом и отменили закупку на новые остановки

А вот со второй закупкой интереснее. Сначала в документы внесли изменения. Проект контракта изложили в новой редакции. Однако в итоге определение поставщика отменили по требованию УКС Белгорода. 15 февраля тендер переопубликовали. Сумма уменьшилась меньше чем на 100 рублей, а также поменялось название закупки с «навесов» на «остановочные павильоны».