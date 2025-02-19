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Posted 19 февраля, 07:12

Published 19 февраля, 07:12

Modified 19 февраля, 07:14

Updated 19 февраля, 07:14

В Белгороде закупка на обновление остановок пошла на второй круг

Передумали? В Белгороде изменили, а потом и отменили закупку на новые остановки

19 февраля 2025, 07:12
Фото: 1MI.

В Белгороде закупка на обновление остановок пошла на второй круг

Сюжет
Благоустройство
В Белгороде власти собираются модернизировать остановочные комплексы по всему городу. С одной из закупок происходят странности.

В ближайшие годы в Белгороде планируют провести модернизацию остановок общественного транспорта. В 2026 году 111 комплексов по всему городу преобразятся. Выделили на это почти 400 млн рублей, но что-то пошло не по плану.

В рамках этих работ управление капитального строительства городской администрации опубликовало две закупки: на благоустройство территории вокруг остановок и на сами остановочные комплексы. Первая на 23 млн рублей, а вторая на 362 млн рублей.

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С первым тендером всё прошло гладко. На участие было подано четыре заявки. Победитель предложил самую низкую цену — 18,8 млн рублей. Однако кто именно им стал, пока неизвестно, ведь заключённый контракт ещё не опубликовали.

А вот со второй закупкой интереснее. Сначала в документы внесли изменения. Проект контракта изложили в новой редакции. Однако в итоге определение поставщика отменили по требованию УКС Белгорода. 15 февраля тендер переопубликовали. Сумма уменьшилась меньше чем на 100 рублей, а также поменялось название закупки с «навесов» на «остановочные павильоны».

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#Алёна Мальцева#Благоустройство#Общественный транспорт#Модернизация#Закупки#Белгород
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