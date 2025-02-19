Открыта регистрация на новый сезон образовательного курса ВТБ Лига

Программа ориентирована на студентов и недавних выпускников, которые хотят построить успешную карьеру в банковской сфере, сосредоточившись на управлении клиентским опытом. В прошлом году на первый этап поступило более 6700 заявок, всего в курсе поучаствовали более 1500 человек, а к команде ВТБ в итоге присоединилось больше 65 участников.