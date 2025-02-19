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Posted 19 февраля, 15:10

Published 19 февраля, 15:10

Modified 20 февраля, 10:27

Updated 20 февраля, 10:27

Банки создают кадровый резерв

Открыта регистрация на новый сезон образовательного курса ВТБ Лига

19 февраля 2025, 15:10
Фото: 1MI.

Банки создают кадровый резерв

Сюжет
Образование
Стартовала регистрация на второй сезон всероссийского образовательного курса. Самые успешные участники смогут присоединиться к команде банка.

Целый месяц участники будут посещать шесть обучающих занятий, посвящённых банковской сфере, финансовой грамотности, искусству ведения переговоров и построению карьеры. На каждом занятии будут предложены задания, выполнение которых позволит участникам набрать баллы. Те, кто сможет набрать больше всего баллов, получат ценные подарки и дополнительные преимущества при трудоустройстве в банке.

Программа ориентирована на студентов и недавних выпускников, которые хотят построить успешную карьеру в банковской сфере, сосредоточившись на управлении клиентским опытом. В прошлом году на первый этап поступило более 6700 заявок, всего в курсе поучаствовали более 1500 человек, а к команде ВТБ в итоге присоединилось больше 65 участников.

В программе могут участвовать студенты старших курсов и выпускники средних специальных и высших учебных заведений, окончившие обучение в период с 2020 по 2024 год. Они должны иметь образование по таким специальностям, как экономика, финансы, менеджмент, бизнес-информатика и другим смежным направлениям.

Заявки на участие можно отправлять до 24 марта. Сам курс начнётся 3 апреля, а финал пройдёт 28-го числа. ВТБ Лига проводится во всех федеральных округах России, что даёт возможность участникам взаимодействовать и обмениваться опытом с молодыми специалистами из разных регионов страны.

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#Валерия Колесникова#Образование#Студенты#Россия#Выпускники#Финансовая грамотность#Регистрация#Мастер-классы#ВТБ Лига
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