От молитв до оваций: судьба белгородского монастыря, ставшего театром

Posted 19 февраля, 07:03
Published 19 февраля, 07:03
Modified 19 февраля, 07:05
Updated 19 февраля, 07:05
Подробности сообщили специалисты эксперты Белгородского историко-краеведческого музея. По их данным, на месте драмтеатра в областном центре был женский Рождество-Богородицкий монастырь.
На территории монастыря изначально возвышалась деревянная церковь, посвящённая Рождеству Богородицы, что и дало название всему комплексу.
В 1820 году на месте старой деревянной церкви была воздвигнута новая, круглая каменная в честь Рождества Богородицы. Спустя 18 лет благодаря щедрому пожертвованию купца Николая Чумичева, в северо-восточном углу монастырской ограды появилась тёплая церковь.
Начиная с 1870 года, при обители действовало учебное заведение для юных девушек, которое со временем было реорганизовано в церковно-приходскую школу. В ней получали образование от 70 до 80 учениц. В начале XX столетия в монастыре проживало около 800 монахинь, которые занимались разнообразными ремёслами: украшением икон, созданием искусственных цветов, росписью пасхальных яиц и вышиванием. Кроме того, это место служило своего рода тюрьмой для женщин, отступивших от веры или совершивших преступления. Их отправляли сюда для искупления грехов и покаяния.
В 1920-е годы, в эпоху перемен, монастырь был упразднён, а его помещения передали под нужды детского дома. Уцелевшие одноэтажные строения приспособили под жилье для рабочих, и местность получила название «рабочий городок».
В 1950-х годах, в рамках масштабной реконструкции, бывшие монастырские постройки были демонтированы. А на месте, где ранее располагался монастырь, в 1959 году началось возведение здания драматического театра.
В 1962 году Белгородский драмтеатр, носящий имя Щепкина, распахнул свои двери для зрителей в новом здании, расположенном на площади Революции. Театр располагал просторным залом, рассчитанным на 740 мест.
Архитектурный облик здания был характерен для театральных построек 1950-х годов и выдержан в стиле советского классицизма. Фасад театра украшает восьмиколонный портик, а к парадному входу ведёт широкая лестница, отделанная гранитом.
С 1973 года учреждением руководит заслуженный деятель искусств в России Виктор Слободчук.
В 1956 году театру было присвоено имя выдающегося русского актёра Михаила Семёновича Щепкина, а в 1999 году он получил звание академического.
В настоящее время рядом со зданием театра размещён памятный знак. Он напоминает о том, что на этом месте размещался Рождество-Богородицкий женский монастырь.
Драмтеатр напомнил зрителям о возрастных ограничениях на посещение спектаклей. В учреждении отметили, что всё чаще маленькие дети, в возрасте 2–3 лет, оказываются на вечерних постановках.