От молитв до оваций: судьба белгородского монастыря, ставшего театром

Начиная с 1870 года, при обители действовало учебное заведение для юных девушек, которое со временем было реорганизовано в церковно-приходскую школу. В ней получали образование от 70 до 80 учениц. В начале XX столетия в монастыре проживало около 800 монахинь, которые занимались разнообразными ремёслами: украшением икон, созданием искусственных цветов, росписью пасхальных яиц и вышиванием. Кроме того, это место служило своего рода тюрьмой для женщин, отступивших от веры или совершивших преступления. Их отправляли сюда для искупления грехов и покаяния.