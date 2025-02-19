bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 07:03

Published 19 февраля, 07:03

Modified 19 февраля, 07:05

Updated 19 февраля, 07:05

От молитв до оваций: судьба белгородского монастыря, ставшего театром

От молитв до оваций: судьба белгородского монастыря, ставшего театром

19 февраля 2025, 07:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Рождество-Богородицкий монастырь — место покаяния и духовной жизни. Театр Щепкина — храм искусства и эмоций. Что связывает эти два, казалось бы, противоположных мира?

Подробности сообщили специалисты эксперты Белгородского историко-краеведческого музея. По их данным, на месте драмтеатра в областном центре был женский Рождество-Богородицкий монастырь.

На территории монастыря изначально возвышалась деревянная церковь, посвящённая Рождеству Богородицы, что и дало название всему комплексу.

В 1820 году на месте старой деревянной церкви была воздвигнута новая, круглая каменная в честь Рождества Богородицы. Спустя 18 лет благодаря щедрому пожертвованию купца Николая Чумичева, в северо-восточном углу монастырской ограды появилась тёплая церковь.

Начиная с 1870 года, при обители действовало учебное заведение для юных девушек, которое со временем было реорганизовано в церковно-приходскую школу. В ней получали образование от 70 до 80 учениц. В начале XX столетия в монастыре проживало около 800 монахинь, которые занимались разнообразными ремёслами: украшением икон, созданием искусственных цветов, росписью пасхальных яиц и вышиванием. Кроме того, это место служило своего рода тюрьмой для женщин, отступивших от веры или совершивших преступления. Их отправляли сюда для искупления грехов и покаяния.

Видео: Белгородский историко-краеведческий музей.

В 1920-е годы, в эпоху перемен, монастырь был упразднён, а его помещения передали под нужды детского дома. Уцелевшие одноэтажные строения приспособили под жилье для рабочих, и местность получила название «рабочий городок».

В 1950-х годах, в рамках масштабной реконструкции, бывшие монастырские постройки были демонтированы. А на месте, где ранее располагался монастырь, в 1959 году началось возведение здания драматического театра.

В 1962 году Белгородский драмтеатр, носящий имя Щепкина, распахнул свои двери для зрителей в новом здании, расположенном на площади Революции. Театр располагал просторным залом, рассчитанным на 740 мест.

Архитектурный облик здания был характерен для театральных построек 1950-х годов и выдержан в стиле советского классицизма. Фасад театра украшает восьмиколонный портик, а к парадному входу ведёт широкая лестница, отделанная гранитом.

С 1973 года учреждением руководит заслуженный деятель искусств в России Виктор Слободчук.

В 1956 году театру было присвоено имя выдающегося русского актёра Михаила Семёновича Щепкина, а в 1999 году он получил звание академического.

В настоящее время рядом со зданием театра размещён памятный знак. Он напоминает о том, что на этом месте размещался Рождество-Богородицкий женский монастырь.

Драмтеатр напомнил зрителям о возрастных ограничениях на посещение спектаклей. В учреждении отметили, что всё чаще маленькие дети, в возрасте 2–3 лет, оказываются на вечерних постановках.

«Вам не жаль ребёнка?» В белгородском театре попросили не брать малышей на спектакли
Узнать подробнее
Читайте также:
«Ваш билетик?»: как участникам СВО и семьям бесплатно попасть в белгородские театрыНе только в Белгороде зрителям трудно достать билеты в театрСпектакль уличного театра кукол из Бразилии покажут белгородцам, но есть нюанс
#Кристина Семенчук#Видео#Архитектура#Спектакли#Искусство#Новости Белгорода#Щепкин#История#Белгород#Покаяние#Драматический театр#Женский монастырь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика