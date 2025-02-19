От базарной площади до Дома Советов: как менялся центр Белгорода в XX веке — на видео

Об этом рассказали специалисты Белгородского историко-краеведческого музея. По их данным, в начале 20 века в Белгороде торговая жизнь была сосредоточена на базарной площади, которая располагалась в центре города. Также здесь находились и торговые ряды купцов Фроловых.