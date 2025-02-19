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Posted 19 февраля, 05:11

Published 19 февраля, 05:11

Modified 19 февраля, 05:11

Updated 19 февраля, 05:11

От базарной площади до Дома Советов: как менялся центр Белгорода в XX веке — на видео

От базарной площади до Дома Советов: как менялся центр Белгорода в XX веке — на видео

19 февраля 2025, 05:11
Фото: bel.ru.
Сюжет
Новости Белгорода
Базарная площадь с торговыми рядами и магазином купца Фролова была центром белгородской торговли до середины XX века. Её сменил монументальный Дом Советов, построенный после образования Белгородской области. Как изменился облик центра города?

Об этом рассказали специалисты Белгородского историко-краеведческого музея. По их данным, в начале 20 века в Белгороде торговая жизнь была сосредоточена на базарной площади, которая располагалась в центре города. Также здесь находились и торговые ряды купцов Фроловых.

В первой половине 20 века в центре города были сосредоточены главные торговые точки: ряды с лавками, крытая галерея, склады, трактиры. Торговлей на базарной площади занимались не только купцы и мещане, но и городская интеллигенция.

Имелись на базарной площади также карусели и сцена для выступлений уличных артистов. То есть это был своеобразный аналог современных торгово-развлекательных центров, только под открытым небом.

Но даже среди них выделялся своим внешним видом, шикарным внутренним оформлением и обилием товара магазин купца Александра Михайловича Фролова, который представлял собой двухэтажный корпус торговых помещений.

Видео: Белгородский историко-краеведческий музей.

Белгородский краевед Александр Крупенков в своей книге «Пройдёмся по старому Белгороду», пишет о купце Фролове со слов Михаила Попова, работавшего у него мальчиком в 1910 году:

«Это был крупный торговец, купец первой гильдии. Он имел крупный магазин по торговле мануфактурой, обувью, галантереей. Имел крестьянский магазин, в котором были необходимые товары для деревни. Всего было у него работников до 100 человек, из них 30 „мальчиков“, то есть учеников. В 1914 году меня назначили продавцом в крестьянском магазине».

Знаменитый магазин купца Фролова располагался в начале 20 века на Соборной площади. В 1954 году после образования Белгородской области Белгород стал застраиваться по новому генеральному плану.

Подчеркнуть самостоятельный статус региона должны были монументальность и красота здания дома Советов. Его построили в 1957 году на главной площади Белгорода.

Здание пятиэтажное, с лепниной на фасаде и цоколем, облицованным гранитом. Здесь было 300 кабинетов, колонный зал, два небольших зала, столовая, автоматическая телефонная станция и другие служебные помещения.

В настоящее время здесь находятся администрации области и облдума.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подготовили тест на знание необычных улиц Белгорода. Пройти его можно по ссылке.

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