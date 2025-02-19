От базарной площади до Дома Советов: как менялся центр Белгорода в XX веке — на видео

Posted 19 февраля, 05:11
Published 19 февраля, 05:11
Modified 19 февраля, 05:11
Updated 19 февраля, 05:11
Об этом рассказали специалисты Белгородского историко-краеведческого музея. По их данным, в начале 20 века в Белгороде торговая жизнь была сосредоточена на базарной площади, которая располагалась в центре города. Также здесь находились и торговые ряды купцов Фроловых.
В первой половине 20 века в центре города были сосредоточены главные торговые точки: ряды с лавками, крытая галерея, склады, трактиры. Торговлей на базарной площади занимались не только купцы и мещане, но и городская интеллигенция.
Имелись на базарной площади также карусели и сцена для выступлений уличных артистов. То есть это был своеобразный аналог современных торгово-развлекательных центров, только под открытым небом.
Но даже среди них выделялся своим внешним видом, шикарным внутренним оформлением и обилием товара магазин купца Александра Михайловича Фролова, который представлял собой двухэтажный корпус торговых помещений.
Белгородский краевед Александр Крупенков в своей книге «Пройдёмся по старому Белгороду», пишет о купце Фролове со слов Михаила Попова, работавшего у него мальчиком в 1910 году:
«Это был крупный торговец, купец первой гильдии. Он имел крупный магазин по торговле мануфактурой, обувью, галантереей. Имел крестьянский магазин, в котором были необходимые товары для деревни. Всего было у него работников до 100 человек, из них 30 „мальчиков“, то есть учеников. В 1914 году меня назначили продавцом в крестьянском магазине».
Знаменитый магазин купца Фролова располагался в начале 20 века на Соборной площади. В 1954 году после образования Белгородской области Белгород стал застраиваться по новому генеральному плану.
Подчеркнуть самостоятельный статус региона должны были монументальность и красота здания дома Советов. Его построили в 1957 году на главной площади Белгорода.
Здание пятиэтажное, с лепниной на фасаде и цоколем, облицованным гранитом. Здесь было 300 кабинетов, колонный зал, два небольших зала, столовая, автоматическая телефонная станция и другие служебные помещения.
В настоящее время здесь находятся администрации области и облдума.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подготовили тест на знание необычных улиц Белгорода. Пройти его можно по ссылке.