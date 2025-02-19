Областная больница в Белгороде пытается узаконить самовольные постройки через суд

Posted 19 февраля, 12:36
Published 19 февраля, 12:36
Modified 19 февраля, 12:37
Updated 19 февраля, 12:37
Представители Белгородской областной клинической больницы Святителя Иосафа обратились в Арбитражный суд с иском к городской администрации. Через суд медучреждение хочет узаконить свои права на самовольные постройки. Таких, по документам, три, все они располагаются по адресу улица Некрасова 8/9:
Предварительное судебное заседание по делу назначили на 4 марта 2025 года. Оно пройдёт в суде около 11:00. В качестве третьих лиц к участию в деле привлекли МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях и белгородское министерство здравоохранения.