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Posted 19 февраля, 12:36

Published 19 февраля, 12:36

Modified 19 февраля, 12:37

Updated 19 февраля, 12:37

Белгородская областная больница Святителя Иосафа

Областная больница в Белгороде пытается узаконить самовольные постройки через суд

19 февраля 2025, 12:36
Фото: Яндекс.Карты.. Белгородская областная больница Святителя Иосафа

Белгородская областная больница в судебном порядке добивается прав на самострой

Таких самовольных построек у больницы три, что они собой представляют?

Представители Белгородской областной клинической больницы Святителя Иосафа обратились в Арбитражный суд с иском к городской администрации. Через суд медучреждение хочет узаконить свои права на самовольные постройки. Таких, по документам, три, все они располагаются по адресу улица Некрасова 8/9:

  1. Тёплый переход на первом этаже между гематологическим и ожоговым корпусами;
  2. Тёплый переход между теми же корпусами, но уже на втором этаже;
  3. Подземный переход между корпусом №3 и корпусом №4.

Предварительное судебное заседание по делу назначили на 4 марта 2025 года. Оно пройдёт в суде около 11:00. В качестве третьих лиц к участию в деле привлекли МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях и белгородское министерство здравоохранения.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Больница#Арбитражный суд#Белгород#Министерство здравоохранения#Самовольные постройки
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