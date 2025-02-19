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Posted 19 февраля, 10:29

Published 19 февраля, 10:29

Modified 19 февраля, 18:11

Updated 19 февраля, 18:11

23 февраля — время вручать подарки мужчинам

Не доверяют близким? Некоторые белгородцы сами радуют себя подарком на 23 февраля

19 февраля 2025, 10:29
Фото: freepik. 23 февраля — время вручать подарки мужчинам

Около 3% белгородцев готовы купить себе подарок на 23 февраля самостоятельно

Сюжет
Новости Белгорода
Близится День защитника Отечества. Специалисты портала SuperJob решили выяснить, кто готов купить подарок подороже — мужчины или женщины?

Выяснилось, что самые дорогие подарки готовы приобрести именно мужчины — их бюджет составляет 5000 рублей. Купленные презенты в основном вручают отцам или сыновьям, в редких случаях (3%) — самому себе.

При этом среди всех опрошенных тратиться на подарок на 23 февраля готовы всего 31% мужчин. Больше всего на этот праздник приобретают презенты именно женщины — 74%. Видимо, поэтому их бюджет меньше — около 3000 рублей.

В среднем на «мужской» подарок уходит около 4100 рублей.

О том, что можно подарить мужчине на День защитника Отечества, редакция Бел.Ру писала здесь. Также мы объясняли, почему в этом году не будет дополнительного выходного.

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Что подарить на 23 февраля: идеи подарков на любой вкус и бюджет
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#Александра Склярова#Опросы#Общество#Подарки#Новости Белгорода#23 февраля#День защитника Отечества#Белгород
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