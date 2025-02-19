Не доверяют близким? Некоторые белгородцы сами радуют себя подарком на 23 февраля

Posted 19 февраля, 10:29
Published 19 февраля, 10:29
Modified 19 февраля, 18:11
Updated 19 февраля, 18:11
Выяснилось, что самые дорогие подарки готовы приобрести именно мужчины — их бюджет составляет 5000 рублей. Купленные презенты в основном вручают отцам или сыновьям, в редких случаях (3%) — самому себе.
При этом среди всех опрошенных тратиться на подарок на 23 февраля готовы всего 31% мужчин. Больше всего на этот праздник приобретают презенты именно женщины — 74%. Видимо, поэтому их бюджет меньше — около 3000 рублей.
В среднем на «мужской» подарок уходит около 4100 рублей.
О том, что можно подарить мужчине на День защитника Отечества, редакция Бел.Ру писала здесь. Также мы объясняли, почему в этом году не будет дополнительного выходного.