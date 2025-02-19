bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 12:41

Published 19 февраля, 12:41

Modified 19 февраля, 12:41

Updated 19 февраля, 12:41

Сергей Лежнев в суде

Находящийся в СИЗО Лежнев получил медаль «За помощь фронту»?

19 февраля 2025, 12:41
Фото: «Орелtimes». Сергей Лежнев в суде

Сергей Лежнев останется в СИЗО до конца марта

Сюжет
Уголовное дело
Советник орловского губернатора и бывший белгородский блогер находится под арестом уже 10 месяцев. Как прошло очередное заседание суда?

Бывший белгородский блогер Сергей Лежнев, который уже долгое время работает советником орловского губернатора, пробудет в СИЗО минимум до 24 марта, пишет «Орелtimes».

В ходе заседания старший следователь предположил, что обвинение могут вынести уже в течение месяца, однако Лежнев с таким заявлением не согласился: по его мнению, в СИЗО он пробудет долго, поскольку доказательств в деле никаких нет.

Лежнев, несмотря на арест, получил медаль «За помощь фронту». Правда, у журналистов возникли вопросы к этой награде.

Добавим, что чиновник заключён под стражу уже 10 месяцев по обвинениям в хищении средств при реконструкции Красного моста и поставках медоборудования, а также в создании преступного сообщества.

Советник орловского губернатора Лежнев отметит Новый год в СИЗО
Узнать подробнее
Читайте также:
Получает ли зарплату находящийся в СИЗО советник губернатора Сергей Лежнев?Суд не подтвердил, что Лежнев подписал контракт с Минобороны РФДело экс-советника орловского губернатора Лежнева: новое обвинение и контракт на СВО
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Уголовное дело#Лежнев сергей#Орловская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика