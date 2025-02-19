Находящийся в СИЗО Лежнев получил медаль «За помощь фронту»?

Posted 19 февраля, 12:41
Published 19 февраля, 12:41
Modified 19 февраля, 12:41
Updated 19 февраля, 12:41
Бывший белгородский блогер Сергей Лежнев, который уже долгое время работает советником орловского губернатора, пробудет в СИЗО минимум до 24 марта, пишет «Орелtimes».
В ходе заседания старший следователь предположил, что обвинение могут вынести уже в течение месяца, однако Лежнев с таким заявлением не согласился: по его мнению, в СИЗО он пробудет долго, поскольку доказательств в деле никаких нет.
Лежнев, несмотря на арест, получил медаль «За помощь фронту». Правда, у журналистов возникли вопросы к этой награде.
Добавим, что чиновник заключён под стражу уже 10 месяцев по обвинениям в хищении средств при реконструкции Красного моста и поставках медоборудования, а также в создании преступного сообщества.