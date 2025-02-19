На сколько подорожали продукты для блинов в Белгородской области за год

Для подсчёта мы использовали такой рецепт блинов: литр молока с жирностью от 2,5 до 3,2%, куриные яйца (два штуки), полкилограмма муки и 100 грамм сахара. Стоимость соли и масла не брали, так как их необходимо очень мало и точную цену их рассчитать сложно. Из данных ингредиентов получается примерно 20 блинчиков.