На сколько подорожали продукты для блинов в Белгородской области за год

Posted 19 февраля, 09:49
Published 19 февраля, 09:49
Modified 19 февраля, 09:51
Updated 19 февраля, 09:51
Сколько для белгородцев в 2025 году будут стоить блины к Масленице. Редакция Бел.Ру посчитала стоимость порции блинчиков по данным Белгородстата о ценах на продукты на 10 февраля 2025 года. Отметим, что в 2024 году в регионе продукты для блинов оказались самыми дешёвыми во всей стране.
Для подсчёта мы использовали такой рецепт блинов: литр молока с жирностью от 2,5 до 3,2%, куриные яйца (два штуки), полкилограмма муки и 100 грамм сахара. Стоимость соли и масла не брали, так как их необходимо очень мало и точную цену их рассчитать сложно. Из данных ингредиентов получается примерно 20 блинчиков.
Более интересные рецепты блинчиков можно найти в другом нашем материале.
По данным Белгородстата, литр молока указанной жирности обойдётся белгородцам в среднем 76,56 рубля за пастеризованное. Ультрапастеризованное будет дороже — 113,68 рубля. Десяток яиц жители Белгородской области купят за 116,86 рубля. Килограмм сахара выйдет в 69,34 рубля, а муки — 53,96 рубля.
Итого: чтобы порадовать семью свежими блинами на Масленицу, необходимо потратить примерно 57 рублей для покупки яиц, сахара и муки. Дальше цена разнится в зависимости от того, какое молоко использовать. С пастеризованным молоком порция блинчиков выйдет в 133,6 рубля, а с ультрапастеризованным — 170 рублей.
В прошлом году традиционное блюдо к Масленице обошлось бы в 114 рублей.