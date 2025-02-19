bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 09:49

Published 19 февраля, 09:49

Modified 19 февраля, 09:51

Updated 19 февраля, 09:51

На сколько подорожали продукты для блинов в Белгородской области за год

На сколько подорожали продукты для блинов в Белгородской области за год

19 февраля 2025, 09:49
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Эксклюзив
Сколько белгородцы заплатят за порцию блинов в 2025 году? Журналисты Бел.Ру посчитали стоимость продуктов, основываясь на данных Белгородстата на 10 февраля.

Сколько для белгородцев в 2025 году будут стоить блины к Масленице. Редакция Бел.Ру посчитала стоимость порции блинчиков по данным Белгородстата о ценах на продукты на 10 февраля 2025 года. Отметим, что в 2024 году в регионе продукты для блинов оказались самыми дешёвыми во всей стране.

Для подсчёта мы использовали такой рецепт блинов: литр молока с жирностью от 2,5 до 3,2%, куриные яйца (два штуки), полкилограмма муки и 100 грамм сахара. Стоимость соли и масла не брали, так как их необходимо очень мало и точную цену их рассчитать сложно. Из данных ингредиентов получается примерно 20 блинчиков.

Более интересные рецепты блинчиков можно найти в другом нашем материале.

Какие начинки для блинов любят белгородцы? Результаты вас удивят
Узнать подробнее

По данным Белгородстата, литр молока указанной жирности обойдётся белгородцам в среднем 76,56 рубля за пастеризованное. Ультрапастеризованное будет дороже — 113,68 рубля. Десяток яиц жители Белгородской области купят за 116,86 рубля. Килограмм сахара выйдет в 69,34 рубля, а муки — 53,96 рубля.

Итого: чтобы порадовать семью свежими блинами на Масленицу, необходимо потратить примерно 57 рублей для покупки яиц, сахара и муки. Дальше цена разнится в зависимости от того, какое молоко использовать. С пастеризованным молоком порция блинчиков выйдет в 133,6 рубля, а с ультрапастеризованным — 170 рублей.

В прошлом году традиционное блюдо к Масленице обошлось бы в 114 рублей.

Дуоденит и аллергия: что станет с котом, если скормить ему блины?
Узнать подробнее
Читайте также:
Какие начинки для блинов любят белгородцы? Результаты вас удивятКому отдать первый блин и кто такая Масленица? Все ли традиции Масленицы вы знаете?Продукты для блинов на Масленицу заметно подорожали за год
#Алёна Мальцева#Экономика#Белгородстат#Эксклюзив#Масленица#Белгород#Блины#Стоимость продуктов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика