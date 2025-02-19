На СГОКе назвали имена победителей конкурса «Лучший по профессии лаборант химанализа»

В финале конкурса встретились 9 сотрудниц с лучшим результатом по теории. На практическом этапе им нужно было определить концентрацию соляной кислоты по буре[1]. Конкурсанты подготовили растворы соляной кислоты и определили их концентрации методом титрования — прием химанализа, который предполагает постепенное прибавление раствора одного вещества к раствору другого для расчета его концентрации.