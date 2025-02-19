На СГОКе назвали имена победителей конкурса «Лучший по профессии лаборант химанализа»

Posted 19 февраля, 12:22
Published 19 февраля, 12:22
Modified 19 февраля, 12:24
Updated 19 февраля, 12:24
Всего на СГОКе работает 41 лаборант химического анализа. Их основная задача — проведение химического анализа руды и продуктов обогащения для определения содержания в них полезных компонентов, соответствия выпускаемой продукции требованиям действующих стандартов и технических условий. Кроме того, они проводят химический анализ проб воды, почв и мониторинг показателей атмосферного воздуха.
На первом этапе участники прошли электронное тестирование, которое позволило оценить их уровень знаний правил технической эксплуатации оборудования, а также охраны труда и промышленной безопасности.
В финале конкурса встретились 9 сотрудниц с лучшим результатом по теории. На практическом этапе им нужно было определить концентрацию соляной кислоты по буре[1]. Конкурсанты подготовили растворы соляной кислоты и определили их концентрации методом титрования — прием химанализа, который предполагает постепенное прибавление раствора одного вещества к раствору другого для расчета его концентрации.
По итогам двух этапов «Лучшей по профессии» признана лаборант химического анализа центральной лаборатории СГОКа Наталья Трофименко, лидер двух предыдущих соревнований. Второе место присуждено ее коллеге Глории Травниковой, третье — представительнице лаборатории по охране окружающей среды Анастасии Двоянова. В номинации «Лучший молодой рабочий» отметили 19-летнюю Анастасию Чуприну из центральной лаборатории.
Победителям вручили дипломы, памятные подарки, денежные премии и корпоративные знаки «Лучший по профессии».
Следующий конкурс профмастерства на СГОКе определит «Лучших по профессии» среди электромонтеров, электрослесарей. В 2025 году на предприятии проведут 13 различных конкурсов профессионального мастерства. Это важный инструмент для развития профессиональных навыков сотрудников, обмена опытом, выявления и поощрения наиболее опытных и квалифицированных специалистов.
[1] Бура — натриевая соль борной кислоты, используемая в том числе для анализа концентрации кислот.