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Posted 19 февраля, 12:22

Published 19 февраля, 12:22

Modified 19 февраля, 12:24

Updated 19 февраля, 12:24

На СГОКе назвали имена победителей конкурса «Лучший по профессии лаборант химанализа»

На СГОКе назвали имена победителей конкурса «Лучший по профессии лаборант химанализа»

19 февраля 2025, 12:22
Фото: СГОК.
Сюжет
Конкурс
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) провели конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа. В профсоревновании поучаствовала 21 представительница трех структурных подразделений комбината.

Всего на СГОКе работает 41 лаборант химического анализа. Их основная задача — проведение химического анализа руды и продуктов обогащения для определения содержания в них полезных компонентов, соответствия выпускаемой продукции требованиям действующих стандартов и технических условий. Кроме того, они проводят химический анализ проб воды, почв и мониторинг показателей атмосферного воздуха.

На первом этапе участники прошли электронное тестирование, которое позволило оценить их уровень знаний правил технической эксплуатации оборудования, а также охраны труда и промышленной безопасности.

В финале конкурса встретились 9 сотрудниц с лучшим результатом по теории. На практическом этапе им нужно было определить концентрацию соляной кислоты по буре[1]. Конкурсанты подготовили растворы соляной кислоты и определили их концентрации методом титрования — прием химанализа, который предполагает постепенное прибавление раствора одного вещества к раствору другого для расчета его концентрации.

Фото: СГОК

По итогам двух этапов «Лучшей по профессии» признана лаборант химического анализа центральной лаборатории СГОКа Наталья Трофименко, лидер двух предыдущих соревнований. Второе место присуждено ее коллеге Глории Травниковой, третье — представительнице лаборатории по охране окружающей среды Анастасии Двоянова. В номинации «Лучший молодой рабочий» отметили 19-летнюю Анастасию Чуприну из центральной лаборатории.

Победителям вручили дипломы, памятные подарки, денежные премии и корпоративные знаки «Лучший по профессии».

Следующий конкурс профмастерства на СГОКе определит «Лучших по профессии» среди электромонтеров, электрослесарей. В 2025 году на предприятии проведут 13 различных конкурсов профессионального мастерства. Это важный инструмент для развития профессиональных навыков сотрудников, обмена опытом, выявления и поощрения наиболее опытных и квалифицированных специалистов.

[1] Бура — натриевая соль борной кислоты, используемая в том числе для анализа концентрации кислот.

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