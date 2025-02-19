Мошенники убедили 22-летнюю белгородку взять кредит на себя и на родственников

Один из случаев произошёл с 22-летней девушкой из Белгорода. Она ответила на звонок от мошенника, который представился оператором сотовой связи. Он убедил её продиктовать СМС-пароль, а затем подключились аферисты, представившиеся сотрудниками портала «Госуслуги» и банка. Они убедили девушку оформить кредит на 700 тысяч рублей, а затем перевести деньги со счетов её родственников. В итоге мошенники получили более 4 миллионов рублей.