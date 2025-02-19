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Posted 19 февраля, 11:11

Published 19 февраля, 11:11

Modified 19 февраля, 11:11

Updated 19 февраля, 11:11

Телефонные мошенники

Мошенники убедили 22-летнюю белгородку взять кредит на себя и на родственников

19 февраля 2025, 11:11
Фото: 1MI. Телефонные мошенники

За неделю мошенники обманули белгородцев более чем на 23 миллиона рублей

Сюжет
Новости Белгорода
22-летняя девушка из Белгорода стала жертвой аферистов, оформив кредит на 700 тыс. рублей и переведя более 4 млн с родительских счетов.

Мошенники украли более 23 миллионов рублей у 60 белгородцев за неделю. Почти 5 миллионов из похищенного — кредитные деньги.

Один из случаев произошёл с 22-летней девушкой из Белгорода. Она ответила на звонок от мошенника, который представился оператором сотовой связи. Он убедил её продиктовать СМС-пароль, а затем подключились аферисты, представившиеся сотрудниками портала «Госуслуги» и банка. Они убедили девушку оформить кредит на 700 тысяч рублей, а затем перевести деньги со счетов её родственников. В итоге мошенники получили более 4 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В январе мошенники похитили у белгородцев более 113 миллионов рублей. За месяц зарегистрировано 260 преступлений, связанных с дистанционным хищением, включая 203 случая мошенничества, 56 краж и одно вымогательство.

Белгородцы за январь лишились более 110 млн рублей из-за мошенников
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Кредит#Мошенники#Новости Белгорода#Белгород
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