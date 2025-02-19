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Posted 19 февраля, 15:30

Published 19 февраля, 15:30

Modified 19 февраля, 15:30

Updated 19 февраля, 15:30

Путин назначил выплаты курянам, а белгородцам — нет

Куряне получат допвыплаты, а в Белгородской области вновь перемещают укрытия?

19 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI. Путин назначил выплаты курянам, а белгородцам — нет
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Итоги дня
Куряне получат дополнительные выплаты, дело бывшего проректора закрыто, а из Старого Оскола вывезли укрытия.

Белгородцев оставили без новых выплат?

Владимир Путин поручил ввести дополнительные ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые пострадали от оккупации в 2024 году.

В ответ на это белгородцы возмутились, почему дополнительные выплаты не назначили и им тоже. Вопрос о справедливости различия в поддержке подняли в социальных сетях.

Оперативный штаб региона объяснил, что Белгородская область уже на протяжении почти трёх лет получает различные формы помощи, включая компенсации за ущерб от обстрелов и разрушенные дома.

Курская область столкнулась с крупными потерями только в августе 2024 года, это потребовало экстренных мер поддержки от федеральных властей. Белгородцы в свою очередь продолжают получать компенсации за аренду жилья и помощь в восстановлении.

По решению президента куряне получат дополнительные выплаты. А что с белгородцами?
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Проректор не виновен, дело закрыто

Дело против экс-проректора НИУ «БелГУ» Игоря Константинова, которого подозревали в хищении 200 млн рублей, закрыто. После проверки СК установил, что в действиях Константинова нет состава преступления.

Деньги были использованы по назначению — на научные исследования. Они действительно были проведены, а результаты удовлетворяли требования Минобрнауки РФ.

Хищения не было? Дело проректора белгородского вуза прекратили спустя два года
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В Старом Осколе больше не опасно?

В Старом Осколе стало на 20 укрытий меньше — их передали в Валуйский округ, где обстановка сейчас сложнее. Власти пояснили, что эти конструкции убрали из районов, где есть стационарные убежища, а мера временная — позже установят новые защитные сооружения.

В Старом Осколе больше не опасно? Из города увезли укрытия
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#БелГУ#Белгород#Итоги дня
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