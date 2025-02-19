Куряне получат допвыплаты, а в Белгородской области вновь перемещают укрытия?

В Старом Осколе стало на 20 укрытий меньше — их передали в Валуйский округ, где обстановка сейчас сложнее. Власти пояснили, что эти конструкции убрали из районов, где есть стационарные убежища, а мера временная — позже установят новые защитные сооружения.