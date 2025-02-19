Куряне получат допвыплаты, а в Белгородской области вновь перемещают укрытия?

Posted 19 февраля, 15:30
Published 19 февраля, 15:30
Modified 19 февраля, 15:30
Updated 19 февраля, 15:30
Владимир Путин поручил ввести дополнительные ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые пострадали от оккупации в 2024 году.
В ответ на это белгородцы возмутились, почему дополнительные выплаты не назначили и им тоже. Вопрос о справедливости различия в поддержке подняли в социальных сетях.
Оперативный штаб региона объяснил, что Белгородская область уже на протяжении почти трёх лет получает различные формы помощи, включая компенсации за ущерб от обстрелов и разрушенные дома.
Курская область столкнулась с крупными потерями только в августе 2024 года, это потребовало экстренных мер поддержки от федеральных властей. Белгородцы в свою очередь продолжают получать компенсации за аренду жилья и помощь в восстановлении.
Дело против экс-проректора НИУ «БелГУ» Игоря Константинова, которого подозревали в хищении 200 млн рублей, закрыто. После проверки СК установил, что в действиях Константинова нет состава преступления.
Деньги были использованы по назначению — на научные исследования. Они действительно были проведены, а результаты удовлетворяли требования Минобрнауки РФ.
В Старом Осколе стало на 20 укрытий меньше — их передали в Валуйский округ, где обстановка сейчас сложнее. Власти пояснили, что эти конструкции убрали из районов, где есть стационарные убежища, а мера временная — позже установят новые защитные сооружения.