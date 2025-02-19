Кто ввёл ботокс в косметологию и как тренд дошёл до «чудо-помощи» при гипергидрозе?

Ранее врач-косметолог рассказала журналистке Бел.Ру о том, для чего инъекции ботокса колют в подмышки. Специалист рассказала, что это не совсем косметическая процедура, а помогает людям побороться с дискомфортом при гипергидрозе. Правда, процедуры хватает на полгода, как она говорит. Также некоторые из опробовавших терапию ботулотоксином делятся разным опытом. По их словам, в их случаях бывает и такое, что эффект длится и по 8 месяцев или, наоборот, по 3 месяца. Кто-то упоминал, что хватило всего на две недели. В общем, отзывы и реакции организма оказались не самыми однозначными, несмотря на то, что большая часть клиентов остаётся довольна.