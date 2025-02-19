Кто ввёл ботокс в косметологию и как тренд дошёл до «чудо-помощи» при гипергидрозе?

Posted 19 февраля, 10:23
Published 19 февраля, 10:23
Modified 19 февраля, 10:25
Updated 19 февраля, 10:25
Ранее врач-косметолог рассказала журналистке Бел.Ру о том, для чего инъекции ботокса колют в подмышки. Специалист рассказала, что это не совсем косметическая процедура, а помогает людям побороться с дискомфортом при гипергидрозе. Правда, процедуры хватает на полгода, как она говорит. Также некоторые из опробовавших терапию ботулотоксином делятся разным опытом. По их словам, в их случаях бывает и такое, что эффект длится и по 8 месяцев или, наоборот, по 3 месяца. Кто-то упоминал, что хватило всего на две недели. В общем, отзывы и реакции организма оказались не самыми однозначными, несмотря на то, что большая часть клиентов остаётся довольна.
А кто вообще ввёл использование ботокса в косметологию и насколько ново использование токсина для облегчения симптомов гипергидроза? Светлана Ефремова говорит, что применение ботулотоксина при гипергидрозе совсем не ново. Светлана работает в сфере косметологии как минимум 20 лет и все эти 20 лет такая работа с ботулотоксином применялась.
«Если окунуться в историю, то всем известный „ботокс“ появился благодаря наблюдательности пациентов. В 1970-х был зарегистрирован американский препарат „Окулинум“ для лечения блефароспазма — заболевания, когда веки застывают в полусомкнутом положении. „Окулинум“ содержал микродозы ботулотоксина, которые при введении в мышцу нарушали нервную проводимость, и спазм проходил. А пациенты заметили один странный эффект препарата — разглаживание морщинок вокруг глаз», — поясняет врач.
А вот популярность ботулотоксина в индустрии красоты стала расти в 1991 году, после проведения собрания Американского общества дерматологической хирургии. Тогда Аластер Каррутерс и его жена Джин Каррутерс продемонстрировали итоги проведённого ими исследования по использованию микродоз вещества в процедурах омоложения.
К слову, как заявляли некоторые из россиян, у них есть и свои способы лечить гипергидроз. Так, пара решилась на инъекцию ботокса в подмышки, помогло — пропадало излишнее потоотделение на 7-9 месяцев. И снова здесь фактор повторения процедуры. Девушка молодого человека написала, что гипергидроз также связан с уровнем стресса и психологическим напряжением. Как она объяснила, у того были некоторые проблемы с родственниками и частые ссоры. Переехали — и всё стало намного лучше. Поэтому пара рекомендует также заняться решением проблем со стрессом.