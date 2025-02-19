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Posted 19 февраля, 14:39

Published 19 февраля, 14:39

Modified 19 февраля, 14:39

Updated 19 февраля, 14:39

21% мужчин старше 35 лет страдает эректильной дисфункцией

Как сохранить мужское здоровье: советы уролога

19 февраля 2025, 14:39
Фото: Изображение Midjourney. 21% мужчин старше 35 лет страдает эректильной дисфункцией

Белгородский врач-уролог дал несколько советов мужчинам

Сюжет
Медицина
Что разрушает мужское здоровье и как избежать проблем, рассказал белгородский уролог Павел Осипов.

Мужчины реже обращаются к врачам, чем женщины, а профилактику часто игнорируют. Это одна из причин, почему продолжительность их жизни в среднем на 10 лет короче. О главных угрозах для мужского здоровья и способах их избежать рассказал заведующий урологическим отделением белгородской городской больницы № 2 Павел Осипов.

Напомним, что эректильная дисфункция может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой и даже вызвать инфаркт или инсульт.

По словам специалиста, представители сильного пола нередко приходят к урологу уже на поздних стадиях заболеваний. Чаще всего их беспокоят нарушения мочеиспускания, боли, изменения цвета мочи и другие симптомы, которые существенно ухудшают качество жизни. Однако при своевременной диагностике можно избежать серьёзных осложнений, в том числе эректильной дисфункции, от которой страдает 21% мужчин старше 35 лет.

Ключевым фактором мужского здоровья является уровень тестостерона. Однако на него негативно влияют три «С»: соль, сахар и сигареты.

Соль подавляет выработку гормона, сахар провоцирует выброс кортизола, который снижает уровень тестостерона, а никотин ухудшает кровообращение. Вредный фастфуд с трансжирами и избыточный вес усугубляют проблему. Исключение этих факторов поможет поддерживать мужскую силу и хорошее самочувствие.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Медицина#Здоровье#Россия#Болезни#Урология
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