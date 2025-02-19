Как сохранить мужское здоровье: советы уролога

По словам специалиста, представители сильного пола нередко приходят к урологу уже на поздних стадиях заболеваний. Чаще всего их беспокоят нарушения мочеиспускания, боли, изменения цвета мочи и другие симптомы, которые существенно ухудшают качество жизни. Однако при своевременной диагностике можно избежать серьёзных осложнений, в том числе эректильной дисфункции, от которой страдает 21% мужчин старше 35 лет.