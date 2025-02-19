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Posted 19 февраля, 08:00

Published 19 февраля, 08:00

Modified 19 февраля, 08:02

Updated 19 февраля, 08:02

Кот застрял в водосточной трубе в Дубовом

Как сложилась судьба кота, которого спасли из водосточной трубы под Белгородом?

19 февраля 2025, 08:00
Фото: пресс-служба белгородского МЧС. Кот застрял в водосточной трубе в Дубовом

Спасённый из трубы под Белгородом кот обрёл новую любящую семью

Сюжет
МЧС
История бедного животного взволновала местных жителей. К своему хозяину питомец не вернулся, но всё закончилось благополучно.

Происшествие случилось на прошлой неделе в посёлке Дубовое Белгородского района. Кот попал в беду: он оказался в ловушке, застряв в водосточной трубе гаража. К счастью, мимо проходили местные жители, которые заметили животное и позвонили в службу спасения.

Прибывшие на место специалисты вооружились угловой шлифовальной машиной, аккуратно обрезали часть трубы и спасли бедного кота. Чуть позже с редакцией Бел.Ру связался его предполагаемый хозяин. Он рассказал, что животное убежало из дома, и попросил помочь вернуть его.

Журналисты обратились напрямую в МЧС. Там сообщили, что кот застрял на участке одного из домов в Молодёжном переулке в Дубовом. Животное планировали показать ветеринару. Эту информацию Бел.Ру передали владельцу питомца.

Утром среды хозяин рассказал, что кот в порядке и теперь живёт в новой любящей семье.

«Люди, к которым он пришёл и которые его „спасали“, его очень полюбили и попросили оставить себе», — сообщил уже бывший владелец.
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#Валерия Колесникова#Происшествия#МЧС#Животные#Дубовое#Эксклюзив#Ветеринар#Белгород#Спасение кота
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