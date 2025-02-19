Как сложилась судьба кота, которого спасли из водосточной трубы под Белгородом?

Posted 19 февраля, 08:00
Published 19 февраля, 08:00
Modified 19 февраля, 08:02
Updated 19 февраля, 08:02
Происшествие случилось на прошлой неделе в посёлке Дубовое Белгородского района. Кот попал в беду: он оказался в ловушке, застряв в водосточной трубе гаража. К счастью, мимо проходили местные жители, которые заметили животное и позвонили в службу спасения.
Прибывшие на место специалисты вооружились угловой шлифовальной машиной, аккуратно обрезали часть трубы и спасли бедного кота. Чуть позже с редакцией Бел.Ру связался его предполагаемый хозяин. Он рассказал, что животное убежало из дома, и попросил помочь вернуть его.
Журналисты обратились напрямую в МЧС. Там сообщили, что кот застрял на участке одного из домов в Молодёжном переулке в Дубовом. Животное планировали показать ветеринару. Эту информацию Бел.Ру передали владельцу питомца.
Утром среды хозяин рассказал, что кот в порядке и теперь живёт в новой любящей семье.
«Люди, к которым он пришёл и которые его „спасали“, его очень полюбили и попросили оставить себе», — сообщил уже бывший владелец.