Как сложилась судьба кота, которого спасли из водосточной трубы под Белгородом?

Происшествие случилось на прошлой неделе в посёлке Дубовое Белгородского района. Кот попал в беду: он оказался в ловушке, застряв в водосточной трубе гаража. К счастью, мимо проходили местные жители, которые заметили животное и позвонили в службу спасения.