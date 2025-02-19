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Posted 19 февраля, 06:54

Published 19 февраля, 06:54

Modified 19 февраля, 11:55

Updated 19 февраля, 11:55

В три ракитянские школы закупят наборы для лазертага на 1,98 млн рублей

К чему-то готовят? Три белгородские школы обзаведутся собственным лазертагом

19 февраля 2025, 06:54
Фото: Клуб Активного Отдыха «Тактика».

В три ракитянские школы закупят наборы для лазертага на 1,98 млн рублей

Сюжет
Образование
Необычную закупку разместила администрация Ракитянского района. Местные власти планируют закупить наборы для лазертага в три школы.

На сайте госзакупок появился контракт на поставку базового набора для игры в лазертаг. Лазертаг — это активная командная игра, в которой участники используют безопасные лазерные бластеры, чтобы «поразить» датчики на экипировке противников. Это как пейнтбол или страйкбол, но вместо шариков с краской или пластиковых пуль — инфракрасный луч, поэтому игра более безопасная и чистая.

Сумма, которую чиновники хотят потратить на развлечение для ребят, внушительная — 1,98 млн рублей. За эти деньги приобретут четыре Bluetooth-базы (12 тысяч рублей) четыре умных пульта (48 тысяч рублей), четыре умных контрольных точки (52 тысячи рублей), восемь аптечек для игроков (60 тысяч рублей), восемь зарядных устройств (120 тысяч рублей).

Больше всего средств уйдёт на поставку Smart RGB-повязок (450 тысяч рублей) и штурмовых винтовок (1,268 млн рублей). Каждую позицию приобретут в количестве 40 штук.

Наборы лазертаг направят в Ракитянскую среднюю общеобразовательную школу №1, Ракитянскую среднюю общеобразовательную школу №2 имени А. И. Цыбулёва и Пролетарскую среднюю общеобразовательную школу №2.

UPD: позже закупку решили отменить. По какой причине — неизвестно.

Фото: документы закупки
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Образование#Ракитянский район#Школы#Госзакупки#Лазертаг
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