К чему-то готовят? Три белгородские школы обзаведутся собственным лазертагом

На сайте госзакупок появился контракт на поставку базового набора для игры в лазертаг. Лазертаг — это активная командная игра, в которой участники используют безопасные лазерные бластеры, чтобы «поразить» датчики на экипировке противников. Это как пейнтбол или страйкбол, но вместо шариков с краской или пластиковых пуль — инфракрасный луч, поэтому игра более безопасная и чистая.