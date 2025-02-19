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Posted 19 февраля, 14:05

Published 19 февраля, 14:05

Modified 19 февраля, 14:05

Updated 19 февраля, 14:05

Суммы на первого и второго ребёнка отличаются

Изменился размер маткапитала: сколько он составляет сейчас и на что можно потратить?

19 февраля 2025, 14:05
Фото: 1MI. Суммы на первого и второго ребёнка отличаются

Белгородцам напомнили об увеличении размера материнского капитала

Сюжет
Маткапитал
Выплаты проиндексировали: суммы на первого и второго ребёнка озвучили в Соцфонде. Заявления подавать не нужно.

С 1 февраля 2025 года увеличился размер материнского капитала. Для семей, где родился первый ребёнок, сумма составляет 690 266,95 рубля. При рождении второго ребёнка — 912 162,09 рубля, если ранее маткапитал не использовался. Если помощь уже получена на первенца, за второго ребёнка добавляется 221 895,14 рубля.

Индексацию Социальный фонд России провёл автоматически, заявлений подавать не нужно.

Также неиспользованный остаток средств увеличен на 9,5%. Если остаток не превышает 10 тыс. рублей, деньги можно получить через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР.

Средства маткапитала можно направить на:

  • покупку или улучшение жилья,
  • образование детей,
  • накопительную пенсию матери,
  • товары и услуги для детей с инвалидностью,
  • ежемесячные выплаты на детей до трёх лет.

Индексация на 9,5% коснулась материнского капитала, пособий для инвалидов, ветеранов и других федеральных льготников.

Также увеличили стоимость набора социальных услуг (НСУ), который теперь стоит 1728,46 рубля.

Увеличение выплат произведено автоматически, и оно охватывает более 261 тысячи льготников в регионе.

Маткапитал и другие пособия: какие выплаты увеличили с февраля
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Маткапитал#Выплаты#Пособия#Белгород
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