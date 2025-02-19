Изменился размер маткапитала: сколько он составляет сейчас и на что можно потратить?

С 1 февраля 2025 года увеличился размер материнского капитала. Для семей, где родился первый ребёнок, сумма составляет 690 266,95 рубля. При рождении второго ребёнка — 912 162,09 рубля, если ранее маткапитал не использовался. Если помощь уже получена на первенца, за второго ребёнка добавляется 221 895,14 рубля.