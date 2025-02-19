Импортозамещаем технологии: россияне поддержали отказ от зарубежного ПО

Posted 19 февраля, 06:24
Published 19 февраля, 06:24
Modified 19 февраля, 06:26
Updated 19 февраля, 06:26
В исследовании, проведённом ВТБ к Уральскому форуму «Кибербезопасность в финансах», приняли участие более 1000 человек старше 18 лет, которые являются сотрудниками крупных компаний и проживают в городах с населением более 100 тысяч человек.
Около 70% участников опроса сообщили, что применяют в своей деятельности программное обеспечение, созданное в России. 56% респондентов имели опыт перехода на отечественное ПО: 36% — в 2024 году, а 20% — ранее. Ещё 15% отметили, что изначально работали с российским ПО.
При этом около 30% опрошенных продолжают использовать программное обеспечение, разработанное за рубежом.
Исследование показало, что 60% работников крупных российских компаний считают целесообразным отказаться от использования иностранного программного обеспечения.
Среди тех, кто уже перешёл на российские программные продукты, около 60% отметили, что, хотя отечественные разработки пока уступают зарубежным, это некритично. Скорее всего, они в ближайшее время смогут догнать зарубежные аналоги. При этом 23% пользователей российского ПО считают, что оно уже сейчас им не уступает.
Примерно половина опрошенных (46%) не заметила особой разницы при переходе с зарубежных продуктов на российские, отметив, что основные функции отечественных аналогов не уступают зарубежным. Почти столько же — 47% — признались, что испытывали дискомфорт, но он был связан с отказом от привычных алгоритмов работы. А ещё 7% опрошенных заявили, что российские программы оказались лучше и удобнее, чем те, которые они использовали ранее.
Банк уже активно работает над импортозамещением информационных технологий и сервисов, которые используются в его работе. Заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов сообщил, что компания последние пару лет делится своим опытом на площадке отраслевых индустриальных центров компетенций (ИЦК), поэтому тенденцию на импортозамещение могут перенять и другие банки.