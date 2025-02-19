Импортозамещаем технологии: россияне поддержали отказ от зарубежного ПО

Примерно половина опрошенных (46%) не заметила особой разницы при переходе с зарубежных продуктов на российские, отметив, что основные функции отечественных аналогов не уступают зарубежным. Почти столько же — 47% — признались, что испытывали дискомфорт, но он был связан с отказом от привычных алгоритмов работы. А ещё 7% опрошенных заявили, что российские программы оказались лучше и удобнее, чем те, которые они использовали ранее.