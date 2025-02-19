Хищения не было? Дело проректора белгородского вуза прекратили спустя два года

Posted 19 февраля, 08:03
Published 19 февраля, 08:03
Modified 19 февраля, 08:03
Updated 19 февраля, 08:03
Ещё в феврале 2023 года стало известно, что свыше 200 млн рублей могли пропасть из НИУ «БелГУ». ФСБ тогда подозревала бывшего проректора по науке Игоря Константинова. Средства предназначались для научных исследований, о проведении которых периодически сообщали, но фактически их якобы не было.
Было возбуждено уголовное дело, но спустя два года редакция «Фонаря» выяснила, что его прекратили. В региональном СК заявили, что в действиях экс-проректора не было состава преступления.
Оказалось, что все научно-исследовательские работы на самом деле выполнили в полном объёме, и даже получили желанные результаты. А раз все условия контракта, заключённого с Минобрнауки РФ, выполнены, то и состава преступления нет.