bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 08:03

Published 19 февраля, 08:03

Modified 19 февраля, 08:03

Updated 19 февраля, 08:03

В действиях проректора не было состава преступления

Хищения не было? Дело проректора белгородского вуза прекратили спустя два года

19 февраля 2025, 08:03
Фото: 1MI. В действиях проректора не было состава преступления

В СК выяснили, что экс-проректор белгородского вуза не похищал 200 млн рублей

Сюжет
Новости Белгорода
Два года назад проректора белгородского вуза подозревали в хищении 200 млн рублей. Однако спустя время оказалось, что деньги всё же потратили правильно.

Ещё в феврале 2023 года стало известно, что свыше 200 млн рублей могли пропасть из НИУ «БелГУ». ФСБ тогда подозревала бывшего проректора по науке Игоря Константинова. Средства предназначались для научных исследований, о проведении которых периодически сообщали, но фактически их якобы не было.

Было возбуждено уголовное дело, но спустя два года редакция «Фонаря» выяснила, что его прекратили. В региональном СК заявили, что в действиях экс-проректора не было состава преступления.

Оказалось, что все научно-исследовательские работы на самом деле выполнили в полном объёме, и даже получили желанные результаты. А раз все условия контракта, заключённого с Минобрнауки РФ, выполнены, то и состава преступления нет.

Силовики раскрыли хищение выделенных белгородскому вузу 200 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Дело против депутата, подозреваемого в хищениях у участников СВО, передали в судБелгородского чиновника, подозреваемого в хищении денег бойцов СВО, уволятОкрашенные удобрения защитят белгородских аграриев от хищений
#Александра Склярова#Общество#Ректор#Университет#Новости Белгорода#Хищение#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика