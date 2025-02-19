Хищения не было? Дело проректора белгородского вуза прекратили спустя два года

Ещё в феврале 2023 года стало известно, что свыше 200 млн рублей могли пропасть из НИУ «БелГУ». ФСБ тогда подозревала бывшего проректора по науке Игоря Константинова. Средства предназначались для научных исследований, о проведении которых периодически сообщали, но фактически их якобы не было.