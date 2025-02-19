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Posted 19 февраля, 09:18

Published 19 февраля, 09:18

Modified 19 февраля, 09:20

Updated 19 февраля, 09:20

Гладков: стартовал новый этап проекта бизнес-идей «Новые возможности 7.0»

Гладков: стартовал новый этап проекта бизнес-идей «Новые возможности 7.0»

19 февраля 2025, 09:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
В этом году призовой фонд увеличился до 45 млн рублей. Больше станет и победителей. 40 предпринимателей смогут получить деньги на развитие бизнеса.

Поменялись и номинации проекта. Вместо «IT-сферы» белгородцы смогут предложить идеи в рамках номинации «Креативные индустрии». Сюда войдут сферы искусства и творчества.

В текущем этапе определят 40 победителей: по четыре в десяти направлениях. За первое место начинающие бизнесмены получат 1,5 млн рублей, за второе — 1,2 млн рублей, за третье — 1 млн рублей, а за четвёртое — 800 тыс. рублей.

На предыдущий этап 6 тыс. желающих подали заявки. Из них почти тысяча человек прошли обучение, а 300 — приняли участие в конкурсе. Финалистами стало 30 человек.

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#Алёна Мальцева#Общество#Предпринимательство#Хорошие новости
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