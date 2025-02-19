Гладков: стартовал новый этап проекта бизнес-идей «Новые возможности 7.0»

В текущем этапе определят 40 победителей: по четыре в десяти направлениях. За первое место начинающие бизнесмены получат 1,5 млн рублей, за второе — 1,2 млн рублей, за третье — 1 млн рублей, а за четвёртое — 800 тыс. рублей.