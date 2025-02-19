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Posted 19 февраля, 12:45

Published 19 февраля, 12:45

Modified 19 февраля, 12:47

Updated 19 февраля, 12:47

Гладков: 1,5 тысячи занятий провели в белгородских школах в рамках Дней безопасности

Гладков: 1,5 тысячи занятий провели в белгородских школах в рамках Дней безопасности

19 февраля 2025, 12:45
Фото: 1MI.
Сюжет
МЧС
В приграничном регионе школьники должны на «отлично» знать алгоритм действий при ЧС. Для этого в Белгородской области провели Дни безопасности.

Четыре дня, с 10 по 14 февраля, в образовательных учреждениях проходили тематические мероприятия, направленные на проверку знаний и умений учащихся. Занятия были организованы в более чем 500 школах. В них приняли участие более 150 тысяч детей и подростков.

Школы, работающие дистанционно, провели Дни безопасности онлайн. Школы, закрытые сейчас на карантин перенесли их на март 2025 года.

Для обучения к ребятам специально приехали около 100 экспертов, среди которых были сотрудники МЧС, скорой помощи и бойцы самообороны.

Эксперты провели тестирование всех учащихся, устно опросили их и оценили практические навыки, которые могут быть полезны в случае внеплановых эвакуаций, вызванных пожаром, артиллерийским обстрелом или во время ракетной опасности.

Кроме того, специалисты оценили готовность к стрессовым ситуациям не только детей, но и учителей. Для последних были важны навыки оказания первой помощи в экстренных случаях, а также качество содержания укрытия.

Дни безопасности проведут в белгородских школах. Что это и для чего?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#МЧС#Образование#Школа#Безопасность#Белгород#Вячеслав Гладков#Дни безопасности
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