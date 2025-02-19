Гладков: 1,5 тысячи занятий провели в белгородских школах в рамках Дней безопасности

Posted 19 февраля, 12:45
Published 19 февраля, 12:45
Modified 19 февраля, 12:47
Updated 19 февраля, 12:47
Четыре дня, с 10 по 14 февраля, в образовательных учреждениях проходили тематические мероприятия, направленные на проверку знаний и умений учащихся. Занятия были организованы в более чем 500 школах. В них приняли участие более 150 тысяч детей и подростков.
Школы, работающие дистанционно, провели Дни безопасности онлайн. Школы, закрытые сейчас на карантин перенесли их на март 2025 года.
Для обучения к ребятам специально приехали около 100 экспертов, среди которых были сотрудники МЧС, скорой помощи и бойцы самообороны.
Эксперты провели тестирование всех учащихся, устно опросили их и оценили практические навыки, которые могут быть полезны в случае внеплановых эвакуаций, вызванных пожаром, артиллерийским обстрелом или во время ракетной опасности.
Кроме того, специалисты оценили готовность к стрессовым ситуациям не только детей, но и учителей. Для последних были важны навыки оказания первой помощи в экстренных случаях, а также качество содержания укрытия.