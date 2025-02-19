Где «шопились» белгородцы 100 лет назад? Секреты базарной площади

Posted 19 февраля, 06:57
Published 19 февраля, 06:57
Modified 19 февраля, 07:01
Updated 19 февраля, 07:01
Как рассказали эксперты Белгородского историко-краеведческого музея, на базарной площади Белгорода располагался крытый рынок — галерея, который белгородцы называли на английский манер «шопа». Здесь шла торговля свежими продуктами.
Это было резное деревянное сооружение на кирпичном фундаменте. Здесь торговали молоком, творогом, сметаной и другими молочными продуктами. Но особенно много продавали в крытом рынке яиц. Они в большом количестве поставлялись с яичных складов.
Крытый рынок открывался в 6 утра и только с 1926 года он стал открываться на час позже. Пять раз в год на базарной площади проводились большие ярмарки, каждая из которых имела свое название — Никольская, Красный базар или 10-я пятница, Петропавловская, Красный базар или Успенская и Корсунская.
Ярмарки проводились в дни больших церковных праздников. На эти ярмарки съезжались торговцы со всей губернии. В эти дни люди шли на ярмарку не только за покупками, но и для того, чтобы отдохнуть и развлечься.
Рождённое в народе слово «шопа» быстро вошло в обиход простых белгородцев и получило широкое распространение, что вполне официально стало именоваться так в документах и на страницах газеты «Белгородская правда».
После войны саму базарную площадь перенесли на место Центрального рынка, где он находится и сейчас.
Когда Белгород стал областным центром в 1954 году и начал застраиваться по новому генеральному плану, постройки базарной площади полностью ликвидировали.
В 1961 году на улице Фрунзе, ныне проспект Славы, было построено здание Дом Связи. В настоящее время объект культурного наследия — Главпочтамт.
Здание построено в монументальном стиле сталинской архитектуры. Белгородцы отмечают, что внутри оно красивее, чем снаружи. Вероятно, это связано с вышедшим в 1955 году постановлением об устранении излишеств в проектировании и строительстве.
Помимо величественных колонн, внутреннее убранство здания украшают монументальные настенные росписи. Созданные в 1970 году, к столетию со дня рождения Владимира Ленина, эти произведения искусства принадлежат кисти белгородских художников Виталия Леуса и Равиля Салихова.
Фрагменты росписей, получившие названия «История почты» и «Связь», представляют собой визуальный рассказ о развитии почтовой службы: от гонца верхом на коне и воздушного шара до поезда, вертолета и самолета — все способы доставки корреспонденции нашли свое отражение в этих работах. Виталий Леус, в свою очередь, акцентировал внимание на значимости почты для общества. Росписи выполнены в технике темперы, что роднит их с традиционной храмовой живописью.
В 2018 году это здание было официально признано объектом культурного наследия Белгородской области.
Напомним, ранее мы писали, как выживает Центральный рынок в Белгороде во время обстрелов. Подробности — по ссылке.