Где «шопились» белгородцы 100 лет назад? Секреты базарной площади

Крытый рынок открывался в 6 утра и только с 1926 года он стал открываться на час позже. Пять раз в год на базарной площади проводились большие ярмарки, каждая из которых имела свое название — Никольская, Красный базар или 10-я пятница, Петропавловская, Красный базар или Успенская и Корсунская.