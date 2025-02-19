Ещё одного главу района в Белгородской области утвердили на новом месте

Posted 19 февраля, 06:56
Published 19 февраля, 06:56
Modified 19 февраля, 06:58
Updated 19 февраля, 06:58
Андрея Миськова официально назначили на должность главы Новооскольского муниципального округа. Такое решение вынесли депутаты.
Добавим, что тремя месяцами ранее чиновник возглавлял другой муниципалитет — Краснояружский район. На пост в Новооскольский округ в роли врио его отправили в конце декабря прошлого года. Именно тогда стартовала смена руководства глав районов и округов.
Так, муниципалитет, откуда прибыл Миськов, возглавил первый замглавы Ракитянского района Виталий Кутоманов. А и. о. главы Шебекинского округа стал бывший новооскольский глава Андрей Гриднев.
Владимир Жданов же, долгое время руководящий шебекинской администрацией, перешёл на работу в Старооскольский округ.