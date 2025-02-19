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Posted 19 февраля, 06:56

Published 19 февраля, 06:56

Modified 19 февраля, 06:58

Updated 19 февраля, 06:58

Андрей Миськов

Ещё одного главу района в Белгородской области утвердили на новом месте

19 февраля 2025, 06:56
Фото: страница Андрея Миськова. Андрей Миськов

Андрей Миськов официально возглавил Новооскольский округ

Сюжет
Назначение
В Новооскольском округе официально назначили главу администрации. Им стал Андрей Миськов, который уже несколько месяцев являлся и. о.

Андрея Миськова официально назначили на должность главы Новооскольского муниципального округа. Такое решение вынесли депутаты.

Добавим, что тремя месяцами ранее чиновник возглавлял другой муниципалитет — Краснояружский район. На пост в Новооскольский округ в роли врио его отправили в конце декабря прошлого года. Именно тогда стартовала смена руководства глав районов и округов.

Так, муниципалитет, откуда прибыл Миськов, возглавил первый замглавы Ракитянского района Виталий Кутоманов. А и. о. главы Шебекинского округа стал бывший новооскольский глава Андрей Гриднев.

Владимир Жданов же, долгое время руководящий шебекинской администрацией, перешёл на работу в Старооскольский округ.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Глава администрации#Назначение#Белгород#Андрей миськов#Новооскольский горокруг#Официальное назначение
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