Эрекция не в порядке? Пора провериться у кардиолога

Posted 19 февраля, 10:45
Published 19 февраля, 10:45
Modified 19 февраля, 10:45
Updated 19 февраля, 10:45
Проблемы с эрекцией могут быть сигналом о сердечно-сосудистых заболеваниях. Врач — сексолог-андролог Валерий Зуев уверяет, что любой дискомфорт в интимной сфере — это повод немедленно обратиться к специалисту.
Он поясняет, что здоровье мужчины напрямую связано с качеством его сексуальной жизни. Боли в паху, проблемы с мочеиспусканием или выделения из уретры могут указывать на воспалительные процессы, которые важно лечить на ранней стадии.
Напомним, что сердечно-сосудистые заболевания наиболее опасные. Их доля в общей смертности достигает 51%. В группе риска находятся в том числе и люди трудоспособного возраста.
Зуев также подчеркивает, что эректильная дисфункция — это серьёзный сигнал о возможных проблемах с кровообращением. Кровеносные сосуды, обеспечивающие эрекцию, — одни из самых узких в организме. Если возникают проблемы с кровоснабжением пениса, значит, могут возникнуть и проблемы с сердцем, мозгом и другими важными органами. Поэтому при первых признаках нарушений нужно срочно обратиться к кардиологу.
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