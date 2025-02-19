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Posted 19 февраля, 10:45

Published 19 февраля, 10:45

Modified 19 февраля, 10:45

Updated 19 февраля, 10:45

Проблемы с эрекцией могут быть связаны с сердцем

Эрекция не в порядке? Пора провериться у кардиолога

19 февраля 2025, 10:45
Фото: 1MI. Проблемы с эрекцией могут быть связаны с сердцем

Белгородский врач-сексолог: проблемы в постели могут привести к инфаркту

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Медицина
Проблемы с эрекцией могут сигнализировать о нарушениях в кровообращении. Врач Валерий Зуев объясняет, почему важно обратиться к специалисту при первых признаках.

Проблемы с эрекцией могут быть сигналом о сердечно-сосудистых заболеваниях. Врач — сексолог-андролог Валерий Зуев уверяет, что любой дискомфорт в интимной сфере — это повод немедленно обратиться к специалисту.

Он поясняет, что здоровье мужчины напрямую связано с качеством его сексуальной жизни. Боли в паху, проблемы с мочеиспусканием или выделения из уретры могут указывать на воспалительные процессы, которые важно лечить на ранней стадии.

Напомним, что сердечно-сосудистые заболевания наиболее опасные. Их доля в общей смертности достигает 51%. В группе риска находятся в том числе и люди трудоспособного возраста.

Зуев также подчеркивает, что эректильная дисфункция — это серьёзный сигнал о возможных проблемах с кровообращением. Кровеносные сосуды, обеспечивающие эрекцию, — одни из самых узких в организме. Если возникают проблемы с кровоснабжением пениса, значит, могут возникнуть и проблемы с сердцем, мозгом и другими важными органами. Поэтому при первых признаках нарушений нужно срочно обратиться к кардиологу.

Ранее мы рассказывали про кардиодиспансер в Белгороде: кто там лечит, как попасть и зачем он нужен.

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#Анна Селищева#Медицина#Здоровье#Сердечно-сосудистые заболевания#Кардиолог#Секс#Сердце
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