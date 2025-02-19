Эрекция не в порядке? Пора провериться у кардиолога

Зуев также подчеркивает, что эректильная дисфункция — это серьёзный сигнал о возможных проблемах с кровообращением. Кровеносные сосуды, обеспечивающие эрекцию, — одни из самых узких в организме. Если возникают проблемы с кровоснабжением пениса, значит, могут возникнуть и проблемы с сердцем, мозгом и другими важными органами. Поэтому при первых признаках нарушений нужно срочно обратиться к кардиологу.