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Posted 19 февраля, 09:53

Published 19 февраля, 09:53

Modified 19 февраля, 09:55

Updated 19 февраля, 09:55

«Россети» подключили белгородские и ивановские новостройки к электроснабжению

Энергетики завершили техприсоединение новостроек в Белгородском и Ивановском регионах

19 февраля 2025, 09:53
Фото: Пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

«Россети» подключили белгородские и ивановские новостройки к электроснабжению

Сюжет
Новостройки
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» завершили техприсоединение новостроек в Белгородском и Ивановском регионах.

Компании содействуют реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», который позволяет создать комфортные условия для проживания миллионов граждан.

Специалисты Белгородэнерго подключили к электросетям новый коттеджный квартал, строительство которого идет в пригороде областного центра. Жилой массив из 122 домов расположен в поселке Новосадовый. Для выдачи 488 кВт мощности энергетики построили свыше двух километров кабельных линий электропередачи и установили две комплектные трансформаторные подстанции, оснащенные новейшими каналами связи и передачи данных.

Энергетики Ивэнерго обеспечили техприсоединение двух новостроек в областном городе. Для электроснабжения ЖК «Манхеттен» энергетики построили воздушную линию электропередачи, протяженностью более 0,3 км и модернизировали высоковольтное оборудование. Максимальная мощность техприсоединения составила 196 кВт.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Электричество#Россия#Энергетика#Нацпроект#Техприсоединение#Россети Центр#Новостройки
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