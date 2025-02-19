Энергетики завершили техприсоединение новостроек в Белгородском и Ивановском регионах

Специалисты Белгородэнерго подключили к электросетям новый коттеджный квартал, строительство которого идет в пригороде областного центра. Жилой массив из 122 домов расположен в поселке Новосадовый. Для выдачи 488 кВт мощности энергетики построили свыше двух километров кабельных линий электропередачи и установили две комплектные трансформаторные подстанции, оснащенные новейшими каналами связи и передачи данных.