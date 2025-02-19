Энергетики завершили техприсоединение новостроек в Белгородском и Ивановском регионах

Posted 19 февраля, 09:53
Published 19 февраля, 09:53
Modified 19 февраля, 09:55
Updated 19 февраля, 09:55
Компании содействуют реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», который позволяет создать комфортные условия для проживания миллионов граждан.
Специалисты Белгородэнерго подключили к электросетям новый коттеджный квартал, строительство которого идет в пригороде областного центра. Жилой массив из 122 домов расположен в поселке Новосадовый. Для выдачи 488 кВт мощности энергетики построили свыше двух километров кабельных линий электропередачи и установили две комплектные трансформаторные подстанции, оснащенные новейшими каналами связи и передачи данных.
Энергетики Ивэнерго обеспечили техприсоединение двух новостроек в областном городе. Для электроснабжения ЖК «Манхеттен» энергетики построили воздушную линию электропередачи, протяженностью более 0,3 км и модернизировали высоковольтное оборудование. Максимальная мощность техприсоединения составила 196 кВт.