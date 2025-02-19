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Posted 19 февраля, 13:10

Published 19 февраля, 13:10

Modified 19 февраля, 13:12

Updated 19 февраля, 13:12

Александр Васильченко

Экс-глава белгородской ЕТК получил повышение в федеральном Минтрансе

19 февраля 2025, 13:10
Фото: страница Александра Васильченко в ВК. Александр Васильченко
Сообщается, что Александр Васильченко стал руководителем Департамента стратегического развития Минтранса России.

Александр Васильченко, бывший директор белгородской Единой транспортной компании, назначен руководителем Департамента стратегического развития Минтранса России, сообщает урбанист и автор Telegram-канала «КошкинГород» Константин Кошкин.

На момент публикации больше подтверждений этой информации найти не удалось.

Александр Васильченко ушёл с поста гендиректора ЕТК в 2021 году. Он переехал в соседний регион, где получил должность первого заместителя министра транспорта Курской области.

Губернатор Вячеслав Гладков так объяснил причину конфликта с Васильченко: глава региона сообщил, что перед уходом с должности экс-руководитель ЕТК продал служебную машину без согласования с учредителями по остаточной стоимости. Контрольно-счётная палата после этого проверила Единую транспортную компанию и передала все документы в правоохранительные органы.

В прошлом году Васильченко стал помощником министра транспорта РФ.

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#Анна Селищева#Общество#Повышение#Минтранс#Россия#Белгород#ЕТК#Александр Васильченко
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