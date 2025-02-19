Экс-глава белгородской ЕТК получил повышение в федеральном Минтрансе

Posted 19 февраля, 13:10
Published 19 февраля, 13:10
Modified 19 февраля, 13:12
Updated 19 февраля, 13:12
Александр Васильченко, бывший директор белгородской Единой транспортной компании, назначен руководителем Департамента стратегического развития Минтранса России, сообщает урбанист и автор Telegram-канала «КошкинГород» Константин Кошкин.
На момент публикации больше подтверждений этой информации найти не удалось.
Александр Васильченко ушёл с поста гендиректора ЕТК в 2021 году. Он переехал в соседний регион, где получил должность первого заместителя министра транспорта Курской области.
Губернатор Вячеслав Гладков так объяснил причину конфликта с Васильченко: глава региона сообщил, что перед уходом с должности экс-руководитель ЕТК продал служебную машину без согласования с учредителями по остаточной стоимости. Контрольно-счётная палата после этого проверила Единую транспортную компанию и передала все документы в правоохранительные органы.
В прошлом году Васильченко стал помощником министра транспорта РФ.