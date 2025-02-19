Экс-глава белгородской ЕТК получил повышение в федеральном Минтрансе

Губернатор Вячеслав Гладков так объяснил причину конфликта с Васильченко: глава региона сообщил, что перед уходом с должности экс-руководитель ЕТК продал служебную машину без согласования с учредителями по остаточной стоимости. Контрольно-счётная палата после этого проверила Единую транспортную компанию и передала все документы в правоохранительные органы.