Два белгородских вуза попали в рейтинг RAEX. Кто именно в списке?

Posted 19 февраля, 12:24
Published 19 февраля, 12:24
Modified 19 февраля, 12:24
Updated 19 февраля, 12:24
Опубликован новый локальный рейтинг вузов 2025 Центрального федерального округа (ЦФО) от агентства RAEX. В рейтинг вошли два белгородских вуза:
Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина — 22-е место в общем зачёте. Университет продемонстрировал хорошие показатели в образовательном (29-е место) и научном (16-е место) направлениях, а также стабильные позиции по социальному влиянию (17-е место).
Белгородский университет кооперации, экономики и права — 68-е место в общем рейтинге. Его сильнейшей стороной стал научный компонент (52-е место), однако образовательные (68-е место) и социальные (63-е место) показатели оказались менее высокими.
В прошлом году аграрный университет был на 29-м месте, а экономический — на 71-м.
Эти вузы занимали 39-е и 67-е места соответственно в локальном рейтинге 2023 года.
При составлении рейтинга ориентировались на три ключевых показателя:
Образование (45%) — учитывает качество образовательного процесса, уровень преподавания и востребованность выпускников.
Наука (25%) — анализирует научные достижения, публикационную активность и исследовательские проекты.
Общество (30%) — оценивает влияние вуза на региональную социальную среду, включая взаимодействие с работодателями и общественными организациями.
Рейтинг RAEX-100 ежегодно оценивает российские вузы по трём ключевым критериям: качество образования, востребованность выпускников на рынке труда и уровень научных исследований.
В 2024 году два белгородских университета — НИУ «БелГУ» и БГТУ им. Шухова — вошли в топ-100, сохранив позиции 2023 года.