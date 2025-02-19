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Posted 19 февраля, 12:24

Published 19 февраля, 12:24

Modified 19 февраля, 12:24

Updated 19 февраля, 12:24

Белгородские университеты стабильно входят в локальный рейтинг вузов ЦФО

Два белгородских вуза попали в рейтинг RAEX. Кто именно в списке?

19 февраля 2025, 12:24
Фото: 1MI. Белгородские университеты стабильно входят в локальный рейтинг вузов ЦФО

Два белгородских университета вошли в локальный рейтинг вузов ЦФО

По сравнению с предыдущим годом, белгородские университеты улучшили результаты. Рейтинг составило агентство RAEX.

Опубликован новый локальный рейтинг вузов 2025 Центрального федерального округа (ЦФО) от агентства RAEX. В рейтинг вошли два белгородских вуза:

  1. Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина — 22-е место в общем зачёте. Университет продемонстрировал хорошие показатели в образовательном (29-е место) и научном (16-е место) направлениях, а также стабильные позиции по социальному влиянию (17-е место).

  2. Белгородский университет кооперации, экономики и права — 68-е место в общем рейтинге. Его сильнейшей стороной стал научный компонент (52-е место), однако образовательные (68-е место) и социальные (63-е место) показатели оказались менее высокими.

В прошлом году аграрный университет был на 29-м месте, а экономический — на 71-м.

Эти вузы занимали 39-е и 67-е места соответственно в локальном рейтинге 2023 года.

При составлении рейтинга ориентировались на три ключевых показателя:

  • Образование (45%) — учитывает качество образовательного процесса, уровень преподавания и востребованность выпускников.

  • Наука (25%) — анализирует научные достижения, публикационную активность и исследовательские проекты.

  • Общество (30%) — оценивает влияние вуза на региональную социальную среду, включая взаимодействие с работодателями и общественными организациями.

Рейтинг RAEX-100 ежегодно оценивает российские вузы по трём ключевым критериям: качество образования, востребованность выпускников на рынке труда и уровень научных исследований.

В 2024 году два белгородских университета — НИУ «БелГУ» и БГТУ им. Шухова — вошли в топ-100, сохранив позиции 2023 года.

Названы лучшие вузы России: два белгородских университета вошли в топ-100
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