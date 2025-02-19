Два белгородских вуза попали в рейтинг RAEX. Кто именно в списке?

Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина — 22-е место в общем зачёте. Университет продемонстрировал хорошие показатели в образовательном (29-е место) и научном (16-е место) направлениях, а также стабильные позиции по социальному влиянию (17-е место).