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Posted 19 февраля, 08:36

Published 19 февраля, 08:36

Modified 19 февраля, 08:38

Updated 19 февраля, 08:38

Сергей Юдин уступил пост руководителя в одной из компаний «Зелёной долины»

Дорогу новичкам? Экс-депутат Юдин покинул пост гендиректора своей компании

19 февраля 2025, 08:36
Фото: 1MI.

Сергей Юдин уступил пост руководителя в одной из компаний «Зелёной долины»

Сюжет
Белгородский бизнес
В агрохолдинге Сергея Юдина кадровые изменения. В убыточной по итогам 2023 года «УК „Зелёная долина“» сменился руководитель.

Изменения произошли в ООО «Управляющая компания „Зелёная долина„“. Бенефициар фирмы Сергей Юдин покинул пост генерального директора 13 февраля. На его место пришёл Валентин Коваленко.

Ранее Коваленко не был замечен в бизнесе. Он не был учредителем или руководителем ни одной компании до УК «Зелёная долина».

100% долей уставного капитала УК «Зелёная долина» принадлежит ООО «Агропромышленный холдинг „Зелёная долина““, генеральным директором которого является Юдин.

В 2023 году выручка УК «Зелёная долина» составила больше 458 млн рублей, однако фирма ушла в убытки на 2 млн рублей.

В рейтинге инвесторов в Белгородскую область за 2023 год, составленном журналистами Бел.Ру, холдинг Юдина занял 14-е место с суммой вложений 996 млн рублей.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Бизнес#Зелёная долина#Белгород#Белгородский бизнес
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