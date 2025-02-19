Дорогу новичкам? Экс-депутат Юдин покинул пост гендиректора своей компании

Posted 19 февраля, 08:36
Published 19 февраля, 08:36
Modified 19 февраля, 08:38
Updated 19 февраля, 08:38
Изменения произошли в ООО «Управляющая компания „Зелёная долина„“. Бенефициар фирмы Сергей Юдин покинул пост генерального директора 13 февраля. На его место пришёл Валентин Коваленко.
Ранее Коваленко не был замечен в бизнесе. Он не был учредителем или руководителем ни одной компании до УК «Зелёная долина».
100% долей уставного капитала УК «Зелёная долина» принадлежит ООО «Агропромышленный холдинг „Зелёная долина““, генеральным директором которого является Юдин.
В 2023 году выручка УК «Зелёная долина» составила больше 458 млн рублей, однако фирма ушла в убытки на 2 млн рублей.
В рейтинге инвесторов в Белгородскую область за 2023 год, составленном журналистами Бел.Ру, холдинг Юдина занял 14-е место с суммой вложений 996 млн рублей.