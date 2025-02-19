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Posted 19 февраля, 06:23

Published 19 февраля, 06:23

Modified 19 февраля, 06:25

Updated 19 февраля, 06:25

Реконструкция Дома Радио в Питере

Дом Радио в Санкт-Петербурге обретает исторический облик

19 февраля 2025, 06:23
Фото: Дмитрий Егоров. пресс-служба ВТБ. Реконструкция Дома Радио в Питере

В Петербурге восстанавливают крышу старинного Дома Радио

Внутри здания полным ходом ведутся строительные работы. Реставрация Дома Радио — проект ВТБ в рамках программы банка «Культурная страна», работы в полном объеме планируется завершить в конце 2026 года.

В Доме Радио в Санкт-Петербурге строители начали ремонт и восстановление крыши. В этом году ей вернут исторический вид, в том числе появятся шесть стеклянных световых фонарей — окон наверху, через которые будет попадать свет.

«У Дома Радио необычная конструкция крыши. Она включает в себя стеклянные элементы для естественного освещения здания — это зенитные фонари, которые были укрыты металлом еще во время Великой Отечественной войны. Восстановив их, мы вернем в пространство солнечный свет, как это было изначально задумано архитекторами. При реконструкции нам важно сохранить особый дух здания, поэтому специалистам предстоит большая работа по историческим чертежам и с применением современных технологий», — рассказала Дарья Филиппова, управляющий директор — старший вице-президент ВТБ.

Дом Радио — здание на углу Малой Садовой и Итальянской улиц в Санкт-Петербурге, построено в 1912–1914 годах по проекту Василия Косякова для Благородного собрания. В 1933 году здание заняло Ленинградское радио. С 2019 года — центр культуры и искусств, официальная резиденция оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.

На время работ Дом Радио укрыли временной крышей, а старую кровлю площадью 2,3 тыс. кв. метров разобрали: сняли все покрытие, деревянный каркас и опоры. Прежние конструкции меняют на стальные, а существующие металлические элементы укрепляют и покрывают защитой от огня. Также специалисты раскрыли зашитые металлом во время Великой Отечественной войны световые фонари для проверки их состояния, ремонта и восстановления.

«Необходимо отреставрировать и усилить исторические клепаные фермы, заменить обрешетку и окрытие, обезопасить объект от попадания осадков и подготовить крышу для размещения вентиляционного и климатического оборудования. При этом мы сохраняем сложную конфигурацию кровли Дома Радио, которая находится под охраной государства, и восстанавливаем ее утраченные исторические элементы», — отметила Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».
Реконструкция Дома Радио в Питере
Реконструкция Дома Радио в Питере
Реконструкция Дома Радио в Питере
Реконструкция Дома Радио в Питере
Реконструкция Дома Радио в Питере
Реконструкция Дома Радио в Питере
Реконструкция Дома Радио в Питере. Фото: Дмитрий Егоров. пресс-служба ВТБ
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#Валерия Колесникова#Культура#Архитектура#ВТБ#Реставрация#Дом Радио
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