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Posted 19 февраля, 08:25

Published 19 февраля, 08:25

Modified 19 февраля, 08:27

Updated 19 февраля, 08:27

Четыре дома повреждено за сутки в Белгородской области

Больше 100 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области за сутки: есть разрушения

19 февраля 2025, 08:25
Фото: 1MI. Четыре дома повреждено за сутки в Белгородской области

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Повреждены дома, соцобъект, автомобили. В каких районах?

Из-за 10 ударов в Белгородском районе повреждены один соцобъект, легковушка и частный гараж. По Валуйскому округу пытались бить 31 БПЛА, но только одному удалось сбросить взрывчатку — пострадали домовладение, хозпостройка и три авто.

Ещё одна постройка повреждена в Волоконовском районе, а частный дом — в Краснояружском районе. В Шебекинском округе ущерб получили только два частных дома и одна машина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Борисовском районе и Грайворонском округе обошлось без каких-либо последствий на земле.

Всего за сутки по Белгородской области выпустили 88 дронов и 37 снарядов.

ВСУ атаковали сразу пять районов Белгородской области: что известно о разрушениях?
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