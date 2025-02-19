Больше 100 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области за сутки: есть разрушения

Из-за 10 ударов в Белгородском районе повреждены один соцобъект, легковушка и частный гараж. По Валуйскому округу пытались бить 31 БПЛА, но только одному удалось сбросить взрывчатку — пострадали домовладение, хозпостройка и три авто.