Больше 100 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области за сутки: есть разрушения

Posted 19 февраля, 08:25
Published 19 февраля, 08:25
Modified 19 февраля, 08:27
Updated 19 февраля, 08:27
Из-за 10 ударов в Белгородском районе повреждены один соцобъект, легковушка и частный гараж. По Валуйскому округу пытались бить 31 БПЛА, но только одному удалось сбросить взрывчатку — пострадали домовладение, хозпостройка и три авто.
Ещё одна постройка повреждена в Волоконовском районе, а частный дом — в Краснояружском районе. В Шебекинском округе ущерб получили только два частных дома и одна машина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Борисовском районе и Грайворонском округе обошлось без каких-либо последствий на земле.
Всего за сутки по Белгородской области выпустили 88 дронов и 37 снарядов.