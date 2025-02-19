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Posted 19 февраля, 08:18

Published 19 февраля, 08:18

Modified 19 февраля, 08:18

Updated 19 февраля, 08:18

Смертельный пожар произошёл в Валуйках

Более 30 человек эвакуировали в Белгороде из торгового центра. Что случилось?

19 февраля 2025, 08:18
Фото: 1MI. Смертельный пожар произошёл в Валуйках

Пенсионерка погибла в огне в белгородском приграничье

Сюжет
Пожар
За вчерашний день в Белгородской области зарегистрировали три пожара. Один из них — со смертельным исходом.

На улице Народной в Валуйках 18 февраля загорелась летняя кухня. Огонь повредил вещи и мебель, расположенные в постройке. После ликвидации возгорания спасатели нашли тело 93-летней женщины.

Предполагается, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного использования освещения с открытым пламенем, сообщили в пресс-службе МЧС.

В Белгороде по проспекту Богдана Хмельницкого загорелся цокольный этаж торгового центра. Из-за огня, предположительно возникшего из-за некачественного электрооборудования, пострадали коробки с товаром. Из здания пришлось эвакуировать свыше 30 человек.

Также в Новосадовом Белгородского района загорелась летняя кухня. Происшествие могло случиться из-за неисправности отопительных печей и дымоходов.

В минувшие выходные трое мужчин скончались в частном доме в Шебекино. Причина оказалась не в обстреле.

Под Белгородом скончались трое мужчин, но не из-за обстрела?
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