Более 30 человек эвакуировали в Белгороде из торгового центра. Что случилось?

Posted 19 февраля, 08:18
Published 19 февраля, 08:18
Modified 19 февраля, 08:18
Updated 19 февраля, 08:18
На улице Народной в Валуйках 18 февраля загорелась летняя кухня. Огонь повредил вещи и мебель, расположенные в постройке. После ликвидации возгорания спасатели нашли тело 93-летней женщины.
Предполагается, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного использования освещения с открытым пламенем, сообщили в пресс-службе МЧС.
В Белгороде по проспекту Богдана Хмельницкого загорелся цокольный этаж торгового центра. Из-за огня, предположительно возникшего из-за некачественного электрооборудования, пострадали коробки с товаром. Из здания пришлось эвакуировать свыше 30 человек.
Также в Новосадовом Белгородского района загорелась летняя кухня. Происшествие могло случиться из-за неисправности отопительных печей и дымоходов.
В минувшие выходные трое мужчин скончались в частном доме в Шебекино. Причина оказалась не в обстреле.