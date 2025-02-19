Беспилотник атаковал автобус в Белгородской области: есть жертвы

Posted 19 февраля, 17:22
Published 19 февраля, 17:22
Modified 19 февраля, 17:50
Updated 19 февраля, 17:50
В селе Колыхалино Валуйского округа служебный автобус попал под удар дрона ВСУ. В результате атаки погиб мирный житель — мужчина скончался на месте до приезда медиков.
Пострадала пассажирка автобуса. Женщина получила осколочные ранения головы и руки. Бригада скорой помощи доставила её в Валуйскую центральную районную больницу, сообщил губернатор.
Напомним, это уже вторая атака БПЛА в Колыхалино за день. Утром беспилотник ударил по грузовому автомобилю, повредив его. Водитель не пострадал.
За прошлые сутки муниципалитет атаковал 31 дрон. Пострадали жилой дом, хозпостройка и три машины. Жертв среди мирного населения не было.
Из-за участившихся атак из Старого Оскола в Валуйский горокруг перевезут 20 модульных укрытий.