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Posted 19 февраля, 17:22

Published 19 февраля, 17:22

Modified 19 февраля, 17:50

Updated 19 февраля, 17:50

Атакованный автобус

Беспилотник атаковал автобус в Белгородской области: есть жертвы

19 февраля 2025, 17:22
Фото: Настоящий Гладков. Атакованный автобус
Сюжет
СВО
Есть погибший и раненая.

В селе Колыхалино Валуйского округа служебный автобус попал под удар дрона ВСУ. В результате атаки погиб мирный житель — мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Пострадала пассажирка автобуса. Женщина получила осколочные ранения головы и руки. Бригада скорой помощи доставила её в Валуйскую центральную районную больницу, сообщил губернатор.

Напомним, это уже вторая атака БПЛА в Колыхалино за день. Утром беспилотник ударил по грузовому автомобилю, повредив его. Водитель не пострадал.

За прошлые сутки муниципалитет атаковал 31 дрон. Пострадали жилой дом, хозпостройка и три машины. Жертв среди мирного населения не было.

Из-за участившихся атак из Старого Оскола в Валуйский горокруг перевезут 20 модульных укрытий.

Пострадавших при атаке БПЛА под Белгородом стало больше
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Погибшие#Валуйский горокруг#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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